유한양행, 제80주년 광복절 맞아 '나라사랑 안티푸라민 나눔상자' 전달

유한양행이 대한약사회,서울남부보훈지청과 제80주년 광복절을 맞아 지난 8월 12일 국가유공자의 건강 지원을 위한 나라사랑 안티푸라민 나눔상자를 전달했다고 14일 밝혔다.
유한양행에 따르면 2017년부터 진행된 '나라사랑 안티푸라민 나눔상자'기부는 8년 동안 총 6361명의 국가유공자에게 전달됐다. 2022년부터 사업 취지에 공감한 대한약사회 소속 약사들이 국가유공자 가정을 직접 방문하여 복약지도 봉사활동에도 함께하고 있다. 올해는 국가유공자 어르신 1000명을 대상으로 안티푸라민 나눔상자 전달과 건강 상담을 지원할 예정이다.
감사의 엽서도 함께 전달한다. 지난 6월 유한양행은 국가보훈부 주관 '코리아 메모리얼 페스타'에서 창업자 유일한 박사가 참여한 특수 작전 냅코 프로젝트를 주제로 기업부스를 운영했다. 당시 부스 이벤트로 참여자 대상, 국가유공자 분들에게 감사의 마음을 전하는 엽서쓰기를 진행했다. 유한양행, 대한약사회, 서울지역 보훈지청은앞으로도 상호협력을 바탕으로 국가유공자 분들의 희생과 헌신에 보답하고 건강한 노후를 지원하기 위해 노력해 나갈 예정이다.
유한양행 관계자는 "꾸준한 나눔과 봉사로 국가유공자분들의 헌신에 보답하고, 국민 건강 증진에 기여하겠다"고 말했다.