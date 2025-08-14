스포츠조선

유한양행, 제80주년 광복절 맞아 '나라사랑 안티푸라민 나눔상자' 전달

기사입력 2025-08-14 12:57


유한양행, 제80주년 광복절 맞아 '나라사랑 안티푸라민 나눔상자' 전달

유한양행이 대한약사회,서울남부보훈지청과 제80주년 광복절을 맞아 지난 8월 12일 국가유공자의 건강 지원을 위한 나라사랑 안티푸라민 나눔상자를 전달했다고 14일 밝혔다.

유한양행에 따르면 2017년부터 진행된 '나라사랑 안티푸라민 나눔상자'기부는 8년 동안 총 6361명의 국가유공자에게 전달됐다. 2022년부터 사업 취지에 공감한 대한약사회 소속 약사들이 국가유공자 가정을 직접 방문하여 복약지도 봉사활동에도 함께하고 있다. 올해는 국가유공자 어르신 1000명을 대상으로 안티푸라민 나눔상자 전달과 건강 상담을 지원할 예정이다.

감사의 엽서도 함께 전달한다. 지난 6월 유한양행은 국가보훈부 주관 '코리아 메모리얼 페스타'에서 창업자 유일한 박사가 참여한 특수 작전 냅코 프로젝트를 주제로 기업부스를 운영했다. 당시 부스 이벤트로 참여자 대상, 국가유공자 분들에게 감사의 마음을 전하는 엽서쓰기를 진행했다. 유한양행, 대한약사회, 서울지역 보훈지청은앞으로도 상호협력을 바탕으로 국가유공자 분들의 희생과 헌신에 보답하고 건강한 노후를 지원하기 위해 노력해 나갈 예정이다.

유한양행 관계자는 "꾸준한 나눔과 봉사로 국가유공자분들의 헌신에 보답하고, 국민 건강 증진에 기여하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'건물주' 구성환, 뒷담화 폭로 나왔다 "후배 XX가…"[SC리뷰]

2.

장영란, 에르메스 매장서 퇴짜 맞았다 "가방 전시돼있는데 안 판다고"

3.

김남주 "여배우들 드레스 입을 때 침도 뱉는다"..김옥빈 "물·소금만 먹기도"

4.

송선미, 남편 청부살인 당했지만…"딸 위해 피해자처럼 살지 않아"[SC리뷰]

5.

최홍만 "조세호, 내 성대모사하더니 결혼식 초대 안 해…실망" 폭로 ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

'건물주' 구성환, 뒷담화 폭로 나왔다 "후배 XX가…"[SC리뷰]

2.

장영란, 에르메스 매장서 퇴짜 맞았다 "가방 전시돼있는데 안 판다고"

3.

김남주 "여배우들 드레스 입을 때 침도 뱉는다"..김옥빈 "물·소금만 먹기도"

4.

송선미, 남편 청부살인 당했지만…"딸 위해 피해자처럼 살지 않아"[SC리뷰]

5.

최홍만 "조세호, 내 성대모사하더니 결혼식 초대 안 해…실망" 폭로 ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

"수술은 성공했지만, 환자는 사망했다" 프랭크 감독, 뼈때린 심경 고백…'이강인 비수' 정상 문턱 좌절, SON 떠난 토트넘의 한계

2.

"제가 가지고 싶을 정도로 예쁜…" 훈훈했던 '부산고 선후배', 31번 보상 제대로 했다

3.

[공식발표]변준수→홍윤상→강주혁 합류, 국군체육부대 합격자 16명 '11월 17일 입소 예정'

4.

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린 조언…세계최고 팀과 대등한 경기→다음 시즌 기대

5.

빛바랜 'SON 바라기'의 '급소 수비→미친 투혼'+인간투석기 능력까지…'우승 좌절' 토트넘의 유일한 소득

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.