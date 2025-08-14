스포츠조선

대한항공, 인천국제공항 라운지 리뉴얼 "고급스러움 극대화, 오감만족 지원"

기사입력 2025-08-14 13:53


대한항공, 인천국제공항 라운지 리뉴얼 "고급스러움 극대화, 오감만족 지원…
◇대한항공은 인천국제공항 라운지의 대대적인 리뉴얼을 마치고 14일 사전 공개 행사를 열었다. 사진은 행사에 참석한 David Pacey 대한항공 기내식기판 및 라운지 부문 부사장(왼쪽에서 네 번째))과 직원들이 기념사진을 촬영하는 모습

대한항공이 인천국제공항 라운지 리뉴얼을 마치고, 18일 정식 개관한다. 대한항공은 정식 개관에 앞서 인천국제공항 제2여객터미널 면세 구역에 위치한 마일러 클럽과 프레스티지 동편 (우측) 라운지를 14일 사전 공개했다.

대한항공에 따르면 인천국제공항 라운지 리뉴얼은 항공기 탑승 전부터 승객들이 럭셔리한 여행 경험을 할 수 있도록 지원하기 위한 일환으로 진행됐다. 고급스러음의 극대화를 통해 단순한 공간이 아닌 특별한 장소로서 역할을 담당한다.


대한항공, 인천국제공항 라운지 리뉴얼 "고급스러움 극대화, 오감만족 지원…
◇마일러 클럽 입구
우선 입구에 들어서는 순간부터 고급스러운 호텔 로비에 도착한 듯한 느낌을 준다. 식사는 물론 샤워실, 회의실, 웰니스(Wellness) 등 다양한 승객 요구에 맞춘 공간을 정성스럽게 마련했다. 국내 5성급 호텔 셰프들이 즉석에서 조리해주는 '라이브 스테이션(Live Station)'을 도입한 점도 공항 라운지 분야의 획기적인 시도로 평가받는다. 대한항공이 공개한 마일러 클럽과 프레스티지 동편 라운지에서는 오픈 키친 겸 라이브 스테이션을 즐길 수 있다. 대한항공이 운영하는 공항 라운지에 라이브 스테이션을 도입한 것은 처음이다.


대한항공, 인천국제공항 라운지 리뉴얼 "고급스러움 극대화, 오감만족 지원…
◇마일러 클럽 라이브 스테이션
라이브 스테이션에서는 그랜드 하얏트 인천 현직 셰프들이 즉석에서 만든 신선한 음식을 제공한다. 양식 코너에서는 피자와 크루아상을 직접 만들고 오븐에 구워내는 모든 과정이 한 자리에서 이뤄지며, 셰프가 직접 커팅해주는 소고기 스테이크를 맛볼 수 있다. 한식의 경우 최근 케이팝(K-pop) 영화로 해외에서도 인기가 높은 김밥을 즉석에서 만들어 제공한다. 정선 유기농쌀을 비롯한 국산 농산물을 주로 사용한다. 누들바(Noodle Bar)에서는 갓 끓여낸 떡국과 잔치국수 등을 맛볼 수 있다. 즉석에서 요리하는 모습을 승객들에게 보여줌으로써 라운지 음식의 신선도와 고객 신뢰를 모두 높인다는 전략이다. 라이브 스테이션은 계절별 제철 식재료를 사용한 메뉴로 분기마다 개편된다. 라이브 스테이션이 포함된 라운지 뷔페는 한식, 양식, 베이커리, 샐러드바로 구분해 고객들이 기호에 따라 다양한 음식을 선택할 수 있게 했다. 주류바에 상주하는 바텐더가 칵테일 등 주류를 직접 서비스한다. 마일러 클럽에서는 바리스타가 제조한 커피를 맛볼 수 있다.


대한항공, 인천국제공항 라운지 리뉴얼 "고급스러움 극대화, 오감만족 지원…
◇마일러 클럽 내부
고객들이 식사하는 공간 외에도 휴식과 업무 등 필요에 따라 라운지를 활용할 수 있도록 공간을 다양화했다. 웰니스 공간(Wellness Area)에는 독립된 구역에 안마기기를 설치해 프라이빗한 휴식을 즐길 수 있다. 노트북 등 전자기기를 사용할 수 있는 테크 존(Tech Zone), 대형 화면으로 회의를 진행할 수 있는 미팅룸(Meeting Room) 등을 마련했다. 라운지 샤워실은 파우더룸과 샤워부스가 분리된 널찍한 공간을 제공하며, 프리미엄 브랜드의 샤워 제품 비치로 사용자들에게 만족감을 선사할 전망이다.

국적 항공사답게 한국의 미를 반영한 최고급 인테리어도 적용됐다. 라운지에 들어서는 순간 호텔 로비에 들어선 것과 같은 느낌을 받는다. 대한항공은 골드와 차콜, 블랙, 아이보리 등 상위 클래스 기내를 연상케하는 우아한 색감을 활용했다. 한옥 기둥 등 한국 전통 소재에서 영감을 받은 구조물이 곳곳에서 눈에 띄며, 메탈을 포함한 다양한 소재를 활용해 모던하고 감각적인 분위기를 표현했다. 대한항공은 세계적인 인테리어 디자인 업체와 협업해 라운지 천장과 벽면, 바닥을 포함한 모든 요소에 심혈을 기울였다. 글로벌 호텔 체인 포시즌스 서울을 비롯해 아시아·태평양 지역에 있는 5성급 호텔 내부를 다수 디자인한 업체다.


대한항공, 인천국제공항 라운지 리뉴얼 "고급스러움 극대화, 오감만족 지원…
◇프레스티지 동편 우측 라운지
라운지 테이블은 고급 원목과 대리석을 사용해 안정감을 줬다. 따뜻한 실내 조명으로 아늑하고 고급스러운 느낌을 전달한다. 기존 라운지는 모두 식사 위주의 공간이었던 반면, 개편 이후에는 식사 공간과 간단한 다과를 즐길 수 있는 공간을 구분해 승객들의 휴식을 세심하게 배려했다. 하늘 위 구름을 연상케하는 사진과 디지털 아트 등 예술 작품을 설치해 볼거리도 제공한다.

대한항공은 인천국제공항의 4단계 확장 공사에 따라 신설된 동·서편 윙 팁 구역에 프레스티지 가든 라운지를 새로 조성했다. 이곳 역시 오는 18일 승객들을 대상으로 정식 개장한다.


대한항공, 인천국제공항 라운지 리뉴얼 "고급스러움 극대화, 오감만족 지원…
◇프레스티지 가든 라운지

프레스티지 가든 라운지는 모던한 분위기 속 심플한 공간을 컨셉으로 했다. 샐러드바, 한식, 양식, 베이커리 등 식음료를 제공하며, 승객들이 조용하고 편안한 휴식을 취할 수 있는 공간으로 조성했다. 특히 프레스티지 가든 라운지는 인천국제공항의 '전망 맛집'이기도 하다. 프레스티지 가든 동편 라운지에서는 한국 전통 정원을 구현한 실외 정원을 내다볼 수 있으며, 프레스티지 가든 서편 라운지에서는 현대적인 서양식 가든을 감상할 수 있다.

대한항공은 먼저 리뉴얼을 마친 라운지를 오픈하는 동시에 인천국제공항 내 다른 라운지 개편을 후속으로 진행한다. 대상은 일등석 라운지, 프레스티지 동편 (좌측) 라운지, 프레스티지 서편 라운지다. 내년 상반기부터 순차적으로 고객들에게 선보일 예정이다. 일등석 고객들은 공사 기간 동안 한시적으로 마일러 클럽을 이용하게 된다. 리뉴얼이 모두 마무리되면 인천국제공항 제2여객터미널에서 운영하는 대한항공 라운지는 총 6곳으로 확대되며, 총 면적은 5105㎡에서 1만2270㎡로 2.5배 가까이 넓어진다. 라운지 총 좌석수도 898석에서 1566석으로 늘어난다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'건물주' 구성환, 뒷담화 폭로 나왔다 "후배 XX가…"[SC리뷰]

2.

장영란, 에르메스 매장서 퇴짜 맞았다 "가방 전시돼있는데 안 판다고"

3.

김남주 "여배우들 드레스 입을 때 침도 뱉는다"..김옥빈 "물·소금만 먹기도"

4.

송선미, 남편 청부살인 당했지만…"딸 위해 피해자처럼 살지 않아"[SC리뷰]

5.

최홍만 "조세호, 내 성대모사하더니 결혼식 초대 안 해…실망" 폭로 ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

'건물주' 구성환, 뒷담화 폭로 나왔다 "후배 XX가…"[SC리뷰]

2.

장영란, 에르메스 매장서 퇴짜 맞았다 "가방 전시돼있는데 안 판다고"

3.

김남주 "여배우들 드레스 입을 때 침도 뱉는다"..김옥빈 "물·소금만 먹기도"

4.

송선미, 남편 청부살인 당했지만…"딸 위해 피해자처럼 살지 않아"[SC리뷰]

5.

최홍만 "조세호, 내 성대모사하더니 결혼식 초대 안 해…실망" 폭로 ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

"제가 가지고 싶을 정도로 예쁜…" 훈훈했던 '부산고 선후배', 31번 보상 제대로 했다

2.

"수술은 성공했지만, 환자는 사망했다" 프랭크 감독, 뼈때린 심경 고백…'이강인 비수' 정상 문턱 좌절, SON 떠난 토트넘의 한계

3.

[공식발표]변준수→홍윤상→강주혁 합류, 국군체육부대 합격자 16명 '11월 17일 입소 예정'

4.

빛바랜 'SON 바라기'의 '급소 수비→미친 투혼'+인간투석기 능력까지…'우승 좌절' 토트넘의 유일한 소득

5.

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린 조언…세계최고 팀과 대등한 경기→다음 시즌 기대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.