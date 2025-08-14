스포츠조선

KT, 광복절 연휴 인구밀집지역 통신망 안정운용 체계 구축

2025-08-14


KT가 광복절 80주년 행사 및 휴가철 기간을 감안해 대규모 기념행사장 및 전국 주요 피서지·공항 등 인파 밀집 지역에 통신망 안전운용 체계를 구축했다고 14일 밝혔다.

KT에 따르면 8월 15일 광복절을 포함한 주말 연휴 기간에 예년보다 높은 국내 여행 및 해외 출국 수요가 예상, 통신 과부하 구간에 대한 선제적 대응에 나섰다. 특히 연휴 하루 전인 14일부터 열리는 '제80주년 광복절 전야제'의 원활한 통신 서비스 제공을 위해 행사장 인근 통신 품질 강화했다.

제80주년 광복절 전야제는 경복궁 흥례문 광장과 여의도 국회 중앙광장 등에서 열릴 예정이다. 현장에서 열리는 축하 공연과 드론쇼 등 대규모 프로그램에 많은 인파가 몰릴 것으로 예상된다. KT는 이를 대비해 이동형 기지국 차량을 현장에 배치하고, 인근 기지국 최적화 작업을 완료했다.

해당 조치는 단순한 트래픽 증설을 넘어 특정 시간과 장소에 몰리는 비정형 통신 수요에 즉각 대응할 수 있는 탄력적 네트워크 운영 체계로 구성됐다. KT는 현장 대응 인력 및 관제센터와 실시간 연계를 통해 서비스 품질 저하나 장애 상황을 조기에 인지해 조치할 수 있도록 준비를 마쳤다.

해운대·경포대·대천해수욕장 등 전국 130여 개 주요 피서지에는 트래픽 집중 관제 체계를 강화하고, 고부하 지역은 장비 증설 및 트래픽 분산을 통한 용량 확장을 완료했다. 시간대별 수요 예측에 따라 자동으로 품질을 조정할 수 있는 시스템을 적용해 연휴 기간 동안 안정적인 음성·데이터 서비스를 제공한다.

해외 로밍 품질 확보를 위한 관제 체계도 대폭 강화됐다. 인천국제공항과 김해·제주공항 등 주요 공항에서는 로밍 트래픽 집중 모니터링을 시행하고, 현지 로밍 사업자 간 이원화 체계 점검을 완료했다. 로밍 설비인 GLR(Gateway Location Register) 및 RSCP(Roaming Service Control Point)에 대해 이중화 장비 간 호환 및 복구 시나리오를 사전 검증해, 해외 체류 고객이 통신 서비스를 사용하는데 불편함이 없도록 준비했다.

오택균 KT 네트워크운용혁신본부장(상무)은 "휴가철 국내외 여행 수요가 동시에 집중되는 시기로, 안정적인 통신 서비스 제공을 위해 사전 준비가 매우 중요하다"며 "고객이 언제 어디서나 안심하고 통신 서비스를 이용할 수 있도록 전국 전역에 걸쳐 망 안정성과 복구 체계를 강화해 운영할 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

