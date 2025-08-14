KT, 광복절 연휴 인구밀집지역 통신망 안정운용 체계 구축

KT가 광복절 80주년 행사 및 휴가철 기간을 감안해 대규모 기념행사장 및 전국 주요 피서지·공항 등 인파 밀집 지역에 통신망 안전운용 체계를 구축했다고 14일 밝혔다.
해당 조치는 단순한 트래픽 증설을 넘어 특정 시간과 장소에 몰리는 비정형 통신 수요에 즉각 대응할 수 있는 탄력적 네트워크 운영 체계로 구성됐다. KT는 현장 대응 인력 및 관제센터와 실시간 연계를 통해 서비스 품질 저하나 장애 상황을 조기에 인지해 조치할 수 있도록 준비를 마쳤다.
해운대·경포대·대천해수욕장 등 전국 130여 개 주요 피서지에는 트래픽 집중 관제 체계를 강화하고, 고부하 지역은 장비 증설 및 트래픽 분산을 통한 용량 확장을 완료했다. 시간대별 수요 예측에 따라 자동으로 품질을 조정할 수 있는 시스템을 적용해 연휴 기간 동안 안정적인 음성·데이터 서비스를 제공한다.
오택균 KT 네트워크운용혁신본부장(상무)은 "휴가철 국내외 여행 수요가 동시에 집중되는 시기로, 안정적인 통신 서비스 제공을 위해 사전 준비가 매우 중요하다"며 "고객이 언제 어디서나 안심하고 통신 서비스를 이용할 수 있도록 전국 전역에 걸쳐 망 안정성과 복구 체계를 강화해 운영할 계획"이라고 말했다.
