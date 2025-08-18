호시노 리조나레 괌, 아티스트 '리 산 니콜라스'와 예술 협업 프로젝트 …

|
호시노 리조트 리조나레 괌이 현대 대표 아티스트인 아티스트 리 산 니콜라스(Lee San Nicolas)와 협업해 특별한 예술 프로젝트를 선보인다고 18일 밝혔다. 협업은 리조나레 괌 투숙객에게 예술과 휴양이 결합된 새로운 여행 경험을 제공하고자 기획됐다.
작가 리 산 니콜라스는 괌의 일상을 예술로 전환시키는 대표적인 아티스트로 THEFUEKING(더휴킹)이라는 이름으로 활동 중이다. 그는 괌의 거리, 건물 외벽, 공공 시설을 생동감 넘치는 벽화로 채우며 지역 사회와 소통해 왔다. 그의 작품은 괌의 자연환경, 차모로(Chamorro) 문화, 해양 생태계, 토착 동식물 등을 주제로 하며, 강렬한 색채와 대담한 표현을 통해 괌의 정체성과 지역적 특성을 시각적으로 담아낸다.
|
리조나레 괌은 리 산 니콜라스와 함께 세 가지 예술 프로젝트를 준비했다.
우선 리조나레 괌 공간 내 예술 작품 설치를 통해 투숙객들은 곳곳에서 괌의 정취를 느낄 수 있도록 했다. 호텔 복도와 카페 공간을 위한 벽화 및 설치 작품을 새롭게 선보일 예정이며, 괌의 아름다운 해변과 리조트에서의 여유로운 순간들을 작품에 담아낸다.
|
미식과 예술을 결합한 프로젝트도 진행된다. 이산 니콜라스가 직접 디자인한 스페셜 롤 스시는 괌의 식문화를 창의적으로 재해석한 메뉴로, 리조나레 괌 내 일식당 '사가노(SAGANO)'에서 셰프의 손길을 거쳐 한정판으로 제공된다.
마지막 프로젝트는 추후 공개될 예정이다. 리조나레 괌은 이번 협업을 통해 지역 문화와 예술, 그리고 럭셔리 호스피탈리티의 조화를 바탕으로 여행자들에게 더욱 풍성한 경험을 선사할 것으로 기대하고 있다.
리조나레 괌 관계자는 "괌을 대표하는 작가인 리 산 니콜라스와 예술 협업 프로젝트를 통해 '머무는 공간'을 넘어 '예술과 문화가 살아 숨 쉬는 휴양지'로 자리매김할 계획"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com