[SC 건강칼럼] 여름철 영유아 손·발·입안에 수포성 발진, '수족구병'…

여름철 0~6세 영유아 사이에서 빠르게 번지는 질환이 있다. 아이의 손과 발, 입 주위 혹은 입안에 수포성 발진이 일어나는 '수족구병'이 대표적이다.
연령별로 보면 30주차 환자 중 0세는 1000명당 18.8명, 1~6세는 1000명당 29.3명이 수족구병 의심환자였다. 7~12세는 1000명당 8.1명, 13~18세는 0명으로 나타났다.
수족구병은 엔테로바이러스 감염에 의해 발생하는 급성 바이러스성 감염질환으로 주로 6세 이하의 어린 소아들에게 자주 발생한다. 또한, 수족구병은 어린이집이나 유치원뿐만 아니라, 문화센터, 키즈카페 등 여러 명의 아이들과 접촉이 잦은 환경에서 유행하는 특성을 보인다.
수족구병은 일반적으로 사람 간의 접촉에 의해 전파된다. 수족구병의 주요 감염경로는 손 또는 감염된 사람의 코와 목, 입을 통해 나오는 호흡기 분비물과 직접 닿거나 바이러스에 오염된 물건의 표면을 접촉할 때 감염될 수 있다.
바이러스에 감염된 후 3~5일 정도의 잠복기가 지나면, 입 안에 물집이 발생하거나 손과 발, 엉덩이에도 붉은 반점 형태를 지닌 수포성 발진이 보이며 발열, 인후통, 침 흘림, 식욕부진 및 피로감 등의 증상을 보인다. 식욕부진이 심하면 탈수가 올 수 있기 때문에 아이의 소변 횟수가 급격히 줄지 않는지 확인할 필요가 있다.
수족구병은 백신과 치료제가 없기 때문에 예방수칙을 준수해 감염을 차단하는 것이 최선이다. 특히 엔테로바이러스는 대변을 통해 배출되므로 아이의 기저귀를 갈거나 화장실을 이용한 후에는 반드시 흐르는 물에 비누를 이용하거나 알코올 손소독제를 이용해 손을 씻는 습관이 필요하다. 어린이집이나 유치원 등에서 아이들이 직접 접촉하는 공용 장난감, 놀이기구 등의 물품은 자주 세척하면 수족구병 예방에 도움이 된다.
수족구병에 걸리면 대부분 7~10일 후 회복되지만, 드물게 수막염, 뇌염 등의 신경계 합병증이나 심근염 등이 발생할 수도 있다. 수족구병 의심 증상이 보이면 충분한 수분을 섭취하면서 휴식을 취하는 것이 좋다. 아이가 평소와 달리 잘 놀지 못하고 처지는 증상을 보이면 신속히 의료기관을 방문해 진료받아야 한다.
도움말=이대목동병원 소아청소년과 조혜경 교수
