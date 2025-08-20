스포츠조선

롯데백화점, 유통업계 최고 2025 인권경영시스템 인증 획득

기사입력 2025-08-20 10:44


롯데백화점, 유통업계 최고 2025 인권경영시스템 인증 획득
◇경기도 수원시 권선구에 위치한 타임빌라스 수원 7층에 위치한 리조이스 심리 상담소.

롯데백화점이 유통업계 최초로 '2025년 인권경영시스템' 인증을 획득했다고 20일 밝혔다.

'인권경영 시스템'은 UN국제 인권선언과 국가인권위원회의 인권경영 가이드라인을 기반으로 ISO(국제표준화기구) 표준에 맞게 '한국경영인증원(KMR)'에서 개발한 인증제도다. 현재까지 국내에서는 롯데백화점을 포함해 단 6개의 사기업만이 '인권경영시스템' 인증을 받은 것으로 알려졌다.

롯데백화점은 지난 2023년 유통업계 최초로 한국경영인증원을 통해 '제3자 인권영향평가'를 실시하며 인권경영 체계를 선제적으로 구축했다. 2023년에는 '우수' 수준을 받았고, 이후 인권경영 체계 수립 및 공고화 노력을 지속한 끝에 지난해 진행한 인권영향평가에서는 '최우수' 수준을 받았다. 올해는 유통업계 최초로 인권경영시스템 인증을 취득하며 실효성 있는 중장기 로드맵에 따라 제도를 실질적으로 이행하고 있다.

롯데백화점은 '존중하는 근무환경 조성'을 위해 다양한 인권보호 활동을 진행 중이다. 고객 응대 과정에서 정서적 스트레스를 받는 직원들을 위해 '고객 응대 근로자 마인드 케어' 교육을 운영하고, 전국 영업점에 '소통카운슬러'를 배치해 직원들이 고민과 고충을 상담할 수 있는 창구를 마련했다. 일부 점포에서는 전문 심리 상담을 받을 수 있는 '리조이스 심리상담소'를 운영하고 있다. 이밖에 육아휴직 후 복직한 '워킹맘' 직원들을 위해 '일맘 CLUB' 워크숍을 기획해 조직 적응과 경력 개발을 지원한다.

백화점의 핵심 이해관계자인 협력사 인권 보호에도 앞장서고 있다. 지난해 7월부터는 아웃 소싱 협력사 근로자의 인권 보호, 고용 안정, 노동환경 개선을 위한 '협약서 징구 제도'를 신설했다. 해당 협약서에는 인권보호 정책 수립, 노동환경 개선 등 다양한 책임과 의무가 담겨 있으며, 향후 단계적인 확대를 통해 전체 협력사를 대상으로 하는 등 지속가능한 파트너십을 강화할 예정이다.

박성철 롯데백화점 대외협력부문장은 "인권경영은 ESG 경영의 핵심 화두 중 하나"라며 "올해 업계 최초로 인권경영시스템 인증을 획득한 만큼, 앞으로도 '인권 존중'을 최우선 가치로 삼아 업계를 선도하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

2.

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

3.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

4.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

5.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.