롯데호텔앤리조트, 2025년 테러 대응 관계기관 합동훈련 진행

롯데호텔앤리조트가 지난 19일 서울 소공동에 위치한 롯데호텔 서울에서 위기 상황 대응 체계를 점검하기 위한 '2025년 테러 대응 관계기관 합동훈련(합동훈련)'을 실시했다고 20일 밝혔다. 합동훈련은 민?관?군?경이 함께 참여해 최근 대내외 안보 상황을 반영, 국가 주요시설 및 다중이용시설의 안전 강화에 목적을 두고 마련됐다. 오후 2시부터 약 1시간 동안 진행된 훈련에는 롯데호텔 서울을 비롯해 중구청, 보건소, 육군 218여단, 남대문경찰서, 중부경찰서, 중부소방서, 한국전력 서울산업본부 등 9개 기관에서 250여 명의 인원과 차량 12대가 동원됐다.
훈련은 무인기(드론)를 활용한 호텔 공격으로 화재가 발생하는 상황을 가정해 화재 진압, 테러범 검거, 폭발물 제거, 인명 구조, 전기 및 통신시설 복구 등 재난 대응 전 과정을 모의로 시행했다.
롯데호텔앤리조트는 "합동훈련은 관계 기관과 협력을 통해 위기 대응 능력을 한층 고도화한 시간이었다"며 "고객과 임직원 모두가 안심할 수 있는 안전한 환경 조성과 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.
