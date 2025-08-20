스포츠조선

롯데호텔앤리조트, 2025년 테러 대응 관계기관 합동훈련 진행

기사입력 2025-08-20 11:17


롯데호텔앤리조트, 2025년 테러 대응 관계기관 합동훈련 진행

롯데호텔앤리조트가 지난 19일 서울 소공동에 위치한 롯데호텔 서울에서 위기 상황 대응 체계를 점검하기 위한 '2025년 테러 대응 관계기관 합동훈련(합동훈련)'을 실시했다고 20일 밝혔다. 합동훈련은 민?관?군?경이 함께 참여해 최근 대내외 안보 상황을 반영, 국가 주요시설 및 다중이용시설의 안전 강화에 목적을 두고 마련됐다. 오후 2시부터 약 1시간 동안 진행된 훈련에는 롯데호텔 서울을 비롯해 중구청, 보건소, 육군 218여단, 남대문경찰서, 중부경찰서, 중부소방서, 한국전력 서울산업본부 등 9개 기관에서 250여 명의 인원과 차량 12대가 동원됐다.

훈련은 무인기(드론)를 활용한 호텔 공격으로 화재가 발생하는 상황을 가정해 화재 진압, 테러범 검거, 폭발물 제거, 인명 구조, 전기 및 통신시설 복구 등 재난 대응 전 과정을 모의로 시행했다.

롯데호텔 서울은 상황 전파, 초기 진화, 고객 대피 안내 등 현장에서의 신속하고 체계적인 대응 역량을 발휘했으며, 참여 기관들과의 긴밀한 협업을 통해 실전과 같은 훈련을 완성했다. 훈련 종료 후에는 자동 심장 충격기(AED) 사용법과 흉부 압박법을 배우는 생활안전 교육도 이어졌다.

롯데호텔앤리조트는 "합동훈련은 관계 기관과 협력을 통해 위기 대응 능력을 한층 고도화한 시간이었다"며 "고객과 임직원 모두가 안심할 수 있는 안전한 환경 조성과 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

2.

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

3.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

4.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

5.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.