스포츠조선

곤지암리조트, '곤지암의 향기 디퓨저' 리뉴얼 출시

기사입력 2025-08-20 11:29


곤지암리조트, '곤지암의 향기 디퓨저' 리뉴얼 출시

곤지암리조트가 시그니처 PB상품인 '곤지암의 향기 디퓨저'를 리뉴얼해 8월 22일부터 판매한다.

20일 곤지암리조트에 따르면 곤지암의 향기 디퓨저는 2021년 첫 출시 후 누적 6만개 판매를 달성한 PB 상품이다. 곤지암의 향기 디퓨저의 소나무향은 곤지암리조트의 상징인 소나무에서 영감을 받은 제품으로 은은한 피톤치드와 프레쉬한 숲속 향이 어우러져 안정감을 주는 게 특징이다.

2021년 곤지암의 향기 디퓨저 소나무향 판매를 시작으로 차량용과 룸스프레이가 포함된 선물 세트를 당해 출시했고, 2023년에는 계절의 상징과 같은 나무의 향을 담은 단풍나무향, 느티나무향을 신규 개발하여 곤지암의 향기 3종 세트까지 라인업을 확장했다.

리뉴얼 제품은 곤지암리조트 자연 속 힐링의 기억을 일상에서 즐길 수 있도록 하는 데 초점을 뒀다. 디자인과 사용성도 개선했다. 병의 실루엣을 나무 모형을 반영하여 디퓨저의 정체성을 직관적으로 표현했고, 향을 형상화한 나무 모티브를 은박 각인으로 더해 고급스러운 이미지를 강화했다. 특히 디퓨저 뚜껑과 리드 스틱을 우드 타입으로 변경하여 자연스러운 촉감과 무드를 살렸다. 차량용 디퓨저의 경우 1회성 구조였다면 튜브 타입 리필형으로 바꾸고 리필팩 1개를 추가 구성해 차량에서 더 오랜 시간 자연의 향과 함께할 수 있도록 했다.

곤지암리조트 관계자는 "리뉴얼을 통해 프리미엄 디자인과 우드 소재의 감성을 강화하고, 서로 다른 3종의 나무향에 차량용 디퓨저와 룸스프레이를 더해 집과 차량 등 일상 어디서나 비일상의 오감 경험을 더 오래, 더 편리하게 즐길 수 있도록 구성했다"며 "고객의 일상 속에서 새로운 리프레시를 선사할 PB상품 라인업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

2.

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

3.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

4.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

5.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.