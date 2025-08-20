곤지암리조트, '곤지암의 향기 디퓨저' 리뉴얼 출시

|
곤지암리조트가 시그니처 PB상품인 '곤지암의 향기 디퓨저'를 리뉴얼해 8월 22일부터 판매한다.
20일 곤지암리조트에 따르면 곤지암의 향기 디퓨저는 2021년 첫 출시 후 누적 6만개 판매를 달성한 PB 상품이다. 곤지암의 향기 디퓨저의 소나무향은 곤지암리조트의 상징인 소나무에서 영감을 받은 제품으로 은은한 피톤치드와 프레쉬한 숲속 향이 어우러져 안정감을 주는 게 특징이다.
리뉴얼 제품은 곤지암리조트 자연 속 힐링의 기억을 일상에서 즐길 수 있도록 하는 데 초점을 뒀다. 디자인과 사용성도 개선했다. 병의 실루엣을 나무 모형을 반영하여 디퓨저의 정체성을 직관적으로 표현했고, 향을 형상화한 나무 모티브를 은박 각인으로 더해 고급스러운 이미지를 강화했다. 특히 디퓨저 뚜껑과 리드 스틱을 우드 타입으로 변경하여 자연스러운 촉감과 무드를 살렸다. 차량용 디퓨저의 경우 1회성 구조였다면 튜브 타입 리필형으로 바꾸고 리필팩 1개를 추가 구성해 차량에서 더 오랜 시간 자연의 향과 함께할 수 있도록 했다.
곤지암리조트 관계자는 "리뉴얼을 통해 프리미엄 디자인과 우드 소재의 감성을 강화하고, 서로 다른 3종의 나무향에 차량용 디퓨저와 룸스프레이를 더해 집과 차량 등 일상 어디서나 비일상의 오감 경험을 더 오래, 더 편리하게 즐길 수 있도록 구성했다"며 "고객의 일상 속에서 새로운 리프레시를 선사할 PB상품 라인업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com