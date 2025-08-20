널디, 신규 브랜드명 ‘NDY(엔디와이)’와 함께 25FW 컬렉션 공개

|
스트릿 패션 브랜드 널디(NERDY)가 브랜드명을 'NDY(엔디와이)'로 교체하고 새로운 브랜드 아이덴티티가 담긴 25FW 컬렉션을 공개하며 새 출발에 나섰다.
새롭게 태어난 NDY는 이날 25FW시즌 컬렉션 라인업도 함께 공개했다. 이번 컬렉션은 기존 널디의 시그니처 라인이었던 트랙 수트를 기반으로 신규 'NDY' CI를 적용하고, 더욱 다채로워진 색상과 소재를 적용해 NDY만의 '정의되지 않는 자유로움'을 표현하고자 했다. 컬렉션 대표 제품인 '클래식 NY 트랙'에는 네이비, 핑크 등 총 4종의 색상을 추가하였으며, 코듀로이 소재를 적용한 라인도 새롭게 선보여 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 지난해 큰 인기를 끌었던 '리본 트랙' 역시 3종의 색상과 벨로아 소재를 적용한 신규 라인을 선보였다.
25FW 컬렉션 화보에서도 새로운 브랜드에 걸맞은 색다른 스타일링을 다양하게 선보이며 NDY의 브랜드 정체성을 강조했다. 이번 화보는 'Your rules. Your style' (당신의 규칙, 당신의 스타일)이라는 콘셉트 아래 트랙 수트 라인을 포멀한 느낌의 셔츠나 캐주얼한 분위기의 레이스 등과 매치했으며, 이를 통해 트랙 수트가 단순한 트레이닝복이 아닌 새로운 스타일로 확장될 수 있음을 표현했다.