한솥도시락, ‘쌀의 날’ 맞아 ESG 실천 활동 공개

한솥도시락은 8월 18일 '쌀의 날'을 맞아, 농가 상생과 환경 보호에 기여하고 있는 ESG 실천 활동을 공개했다.
환경 분야에서도 한솥의 ESG 경영은 이어진다. 한솥도시락은 전국 모든 점포에서 무세미 100%를 사용하고 있다. 무세미는 '씻어 나온 쌀'로 쌀 세척 과정이 필요 없어 물 절약과 폐수 배출 저감 효과가 있다. 2024년 출고량 기준 한솥도시락이 무세미 사용으로 절약한 물은 3만 톤 이상에 달한다. 이를 환산하면 500mL 생수병 약 6,000만 병에 달한다.
무세미 품질 향상을 위해, 미강을 물로 씻어내는 '수세식' 세척 방식이 아닌, '건식(BR, Dry Bran Rubbing) 세척 방식'을 도입한 점도 ESG 경영의 일환이다. 이 방식은 쌀 표면의 미강(米糠)끼리 마찰해 이물질을 제거하는 공법이다. 이를 통해, 영양소 파괴를 최소화하면서 위생과 품질을 동시에 확보할 수 있다. 또한 가맹점의 세척 부담을 줄여 운영 효율과 직원 만족도를 높이고 있다.
한편, 올해로 11회를 맞은 '쌀의 날'은 농림축산식품부와 농협이 쌀 소비 촉진과 가치 확산을 위해 제정했다. '쌀(米)'을 한자 획으로 풀면 팔(八)·십(十)·팔(八)이 되어 8월 18일로 지정됐다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com