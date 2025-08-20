스포츠조선

US아주투어, ‘美 치맥페스트’ 공식 여행사 선정…항공·숙박·교통 원스톱 지원

<사진: US아주투어가 최근 치맥페스트 주최사인 CHIMAC-FEST LLC와 '전략적 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결했다.(왼쪽부터 이주헌 참컴USA 이사, 박평식 US아주투어 대표, 다니엘 링크원 부사장)/제공: US아주투어>

'2025 CHIMAC-FEST 행사의 전략적 협력에 관한 양해각서' 체결

한식 프랜차이즈 미국 진출 상담 및 산업 시찰 프로그램 진행 예정

미주 한인 대표 여행사 US아주투어(대표 박평식)가 오는 10월 미국에서 열리는 '2025 치맥페스트'의 공식 여행사로 선정돼, 행사 참여 기업 관계자들에게 항공·숙박·교통 등 전반적인 출장 여행 서비스를 지원한다고 20일 밝혔다.

US아주투어는 최근 치맥페스트 주최사인 CHIMAC-FEST LLC와 '전략적 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결하고, 참가 기업들을 위한 맞춤형 출장 지원과 함께 다양한 특별 혜택을 제공할 계획이다.

특히 참가 기업 관계자들이 짧은 일정 속에서도 행사에 전념할 수 있도록 ▲공항 입국 지원 ▲행사장 인근 프리미엄 호텔 예약 ▲행사 기간 셔틀 운행 등 체계적인 원스톱 서비스를 마련했다.

아울러 참가 업체들이 미국 내 한식 프랜차이즈 진출 가능성을 모색할 수 있도록 현장 상담을 진행하고, 행사 이후에는 산업 시찰 프로그램도 준비할 예정이라 참가 업체들의 높은 관심이 기대된다.

또한 US아주투어는 최근 급증하는 미국 현지인의 한국 방문 수요에 맞춰, 치맥페스트 현장에서 다양한 한국 관광 상품을 소개하며 K-여행 수요 확대에 나설 계획이다.

회사는 미주 한인 여행사 중 최대 모객 실적을 보유하고 있으며 기존 여행 상품은 물론 K-POP과 K-뷰티, 한식 탐방 등 차별화된 한국 테마 여행 상품도 제공하고 있다.


박평식 US아주투어 대표는 "치맥페스트는 단순한 축제를 넘어 한국의 음식, 축제, 여행, 제품 등을 미국인들에게 알리는 전략적 자리가 될 것"이라며 "당사가 축적한 서비스 경쟁력을 바탕으로 미국인들의 한국여행 대중화에 기여하겠다"고 말했다.

한편 '2025 치맥페스트'는 오는 10월 10~12일 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰 대형 행사장에서 K-푸드와 K-컬처를 아우르는 종합 한류 축제로 열린다. 행사는 참컴의 미주 법인 참컴USA와 한국 중소기업의 미국 진출을 지원하는 링크원이 설립한 CHIMAC-FEST LLC가 주최한다.

tokkig@sportschosun.com

