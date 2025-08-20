US아주투어, ‘美 치맥페스트’ 공식 여행사 선정…항공·숙박·교통 원스톱…

|
'2025 CHIMAC-FEST 행사의 전략적 협력에 관한 양해각서' 체결
US아주투어는 최근 치맥페스트 주최사인 CHIMAC-FEST LLC와 '전략적 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결하고, 참가 기업들을 위한 맞춤형 출장 지원과 함께 다양한 특별 혜택을 제공할 계획이다.
특히 참가 기업 관계자들이 짧은 일정 속에서도 행사에 전념할 수 있도록 ▲공항 입국 지원 ▲행사장 인근 프리미엄 호텔 예약 ▲행사 기간 셔틀 운행 등 체계적인 원스톱 서비스를 마련했다.
또한 US아주투어는 최근 급증하는 미국 현지인의 한국 방문 수요에 맞춰, 치맥페스트 현장에서 다양한 한국 관광 상품을 소개하며 K-여행 수요 확대에 나설 계획이다.
회사는 미주 한인 여행사 중 최대 모객 실적을 보유하고 있으며 기존 여행 상품은 물론 K-POP과 K-뷰티, 한식 탐방 등 차별화된 한국 테마 여행 상품도 제공하고 있다.
박평식 US아주투어 대표는 "치맥페스트는 단순한 축제를 넘어 한국의 음식, 축제, 여행, 제품 등을 미국인들에게 알리는 전략적 자리가 될 것"이라며 "당사가 축적한 서비스 경쟁력을 바탕으로 미국인들의 한국여행 대중화에 기여하겠다"고 말했다.
한편 '2025 치맥페스트'는 오는 10월 10~12일 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰 대형 행사장에서 K-푸드와 K-컬처를 아우르는 종합 한류 축제로 열린다. 행사는 참컴의 미주 법인 참컴USA와 한국 중소기업의 미국 진출을 지원하는 링크원이 설립한 CHIMAC-FEST LLC가 주최한다.
