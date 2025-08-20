스포츠조선

정관장, 동호회 대상 '배드민턴 선수단이 간다' 참가자 모집

기사입력 2025-08-20 15:40


정관장, 동호회 대상 '배드민턴 선수단이 간다' 참가자 모집

KGC인삼공사가 전국 배드민턴 동호회를 대상으로 '배드민턴 선수단 방문 이벤트' 참가자를 모집한다.

19일 KGC인삼공사에 따르면 이벤트는 정관장 배드민턴단 선수들이 직접 동호회를 방문하여 시범경기 및 원포인트레슨 등을 실시하는 행사로 9월 3일부터 와 9월 4일까지 진행된다. 여자 배드민턴 국가대표 김가람 선수를 비롯해 고희주, 노효정, 박혜은, 윤예림, 이다희, 정혜진 선수가 일일 코치에 나설 예정이며, 참가 동호회에게는 운동 중 간편하게 에너지를 끌어올릴 수 있는 '정관장 아미노 활기력샷'이 제공된다. 이벤트 응모는 8월 24일까지 정관장 공식 온라인몰 '정몰'에 가입한 뒤 이벤트 페이지에서 신청서를 제출하면 된다. 최다 신청 동호회 두 곳을 당첨자로 선정해 8월 27일 개별 안내할 예정이다.

한승규 KGC인삼공사 마케팅본부장은 "정관장은 건강이라는 브랜드 가치를 생활 스포츠인 배드민턴과 접목해 이번 이벤트를 기획했다"며 "스포츠단 운영과 각종 건강행사 개최를 통해 생활체육 저변 확대에 기여하고 있고, 앞으로도 다양한 건강문화 캠페인을 지속적으로 이어갈 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



