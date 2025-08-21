스포츠조선

"양치나 가글로 해결 어려운 '위장관 유래' 구취 개선"…동국제약, 일반의약품 '센스켓정' 선보여

기사입력 2025-08-21 10:50


구취(입냄새)는 인구의 약 50%가 겪는 흔한 문제다.

원인은 크게 구강 내 원인과 구강 외 원인으로 나눌 수 있다.

구강 내 원인은 치태, 치석, 잇몸 질환 등이 있으며, 구강 외 원인으로는 위장관에서 올라오는 휘발성 황화합물, 편도결석, 역류성 식도염 등이 있다. 이중 위장관 유래 구취는, 소화되지 않은 음식물이 장에서 발효되는 과정에서 발생된 휘발성 황화합물이 호흡으로 역류해 나타나기 때문에, 치약이나 가글로는 근본적인 해결이 어렵다.


"양치나 가글로 해결 어려운 '위장관 유래' 구취 개선"…동국제약, 일반…
동국제약이 일반의약품으로 국내 유일의 위장관 유래 구취 개선제 '센스켓정'을 출시했다.

센스켓정의 주성분인 클로로필린구리나트륨착염은 위장관 내 구취 유발 물질을 흡착·중화해 구강 내 냄새의 근본적 원인을 개선한다. 치약, 가글, 마우스 스프레이 등의 기존 구취 제거제들이 구강 내 원인에 의한 구취에 국한된 제품 위주였다면, 센스켓정은 간편하게 복용하는 경구 타입으로 위장관에서 발생하는 냄새를 직접 없앤다. 특히, 일본에서는 이런 류의 제품들이 대중들에게 많은 관심을 받으며 시장에서 꾸준히 소비되고 있다.

또한, 기존 구취제거제들은 기타가공품으로 출시되었지만, 센스켓정은 효과가 검증돼 일반의약품으로 허가 받았다.

양치를 해도 구취가 계속되는 경우, 커피를 자주 섭취하거나 지속적인 흡연을 하는 경우, 효과적인 구취 개선을 경험할 수 있는 센스켓정은 식후 1회 3~4정, 1일 3회 물과 함께 복용하면 되며, 처방전 없이 약국에서 구입이 가능하다.

동국제약 관계자는 "구취는 일시적인 불쾌감을 넘어 대인관계와 일상생활에 큰 불편을 초래한다"며, "특히, 김치, 된장, 마늘, 양파 등 발효음식 섭취가 많은 한국인 식습관은 위장관 유래 구취의 발생률을 높이는 만큼, 구강 위생 관리와 함께 위장관 내 구취 원인을 직접 개선하는 센스켓정이 소비자들의 구취 고민 해소에 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, '미스트롯4' 출연 거절 "제가 왜 나가는데요"[SCin스타]

4.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

5.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, '미스트롯4' 출연 거절 "제가 왜 나가는데요"[SCin스타]

4.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

5.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

이거 정상인가 비정상인가, '0.307' 양 리그 12개팀 3할 타자가 딱 1명뿐, KBO리그 11명-메이저리그 8명[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.