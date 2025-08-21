딸 앞에서 성폭행 당한 임신부·가족 5명 피살…"그곳은 지옥이다"

|
[스포츠조선 장종호 기자] #. 나무에 묶인 여성이 남성 6명으로부터 집단 성폭행을 당했고, 임신부는 어린 딸 앞에서 무차별 유린당해 결국 유산했다.
#. 아버지와 자녀 4명은 이유 없이 동시에 납치돼 잔인하게 폭행을 당한 후 총에 맞아 목숨을 잃었다.
보고서에는 올해 3~5월 반군과 준군사조직, 정부군에 의해 발생한 성폭력, 고문, 초법적 처형 사례를 상세히 담았다.
한 목격자는 "나무 두 그루 사이에 묶인 한 여성이 무장세력 6명에게 집단 성폭행을 당했다"며 "그들이 다시는 이런 짓을 못 하도록 반드시 처벌해야 한다"고 호소했다. 다른 여성은 무장세력에게 "들판에 나오는 여성은 누구든 강간당할 것"이라는 위협을 들었다고 증언했다.
국제인권감시기구 '휴먼라이츠워치(HRW)'도 최근 발표된 보고서를 통해, 7월 한 달 동안 무장단체 'M23'이 최소 140명을 살해했다고 밝혔다.
목격자들의 증언에 따르면 M23은 북키부주 14개 마을에서 주민들을 모아 총격과 마체테(날이 긴 칼)로 학살했다. 일부는 강변에 앉힌 뒤 총을 쏴 살해했고, 시신은 들판에 급히 묻거나 강에 버려졌다.
한 주민은 "그들이 총과 칼로 사람들을 무자비하게 죽였다. 내 가족 5명도 그날 학살당했다"고 주장했다. 또 다른 주민은 "47세 남성과 그의 11~17세 자녀 4명의 시신을 발견했는데, 모두 목이 잘려 있었다"고 전했다.
성폭력 역시 광범위하게 자행됐다.
앰네스티가 인터뷰한 성폭력 피해자는 총 14명으로, 이 가운데 8명은 'M23', 5명은 '와잘렌도 민병대', 1명은 '콩고 정부군(FARDC)'에 의해 피해를 입은 것으로 드러났다. 한 여성은 "군복을 입은 사람만 봐도 심장이 두근거리고 숨이 막힌다"며 외상 후 스트레스 장애를 호소했다.
앰네스티 관계자는 "세계가 이제는 '그만하라'고 외쳐야 한다"고 촉구했다.
M23은 병원까지 습격해 부상병과 의료진을 납치했으며 시민단체 활동가와 언론인, 변호사들도 탄압 대상이 되고 있다.
지난 5월 납치된 한 활동가는 아직 생사가 확인되지 않고 있다.
국제사회의 평화 중재에도 불구하고 상황은 바뀌지 않았다.
지난 6월 미국 중재로 콩고와 르완다가 미국 워싱턴에서 평화 협정을 체결했고, 7월 카타르 도하에서는 휴전 합의도 있었지만, M23은 최근 협상장을 떠나며 다시 혼란한 상황이 벌어지고 있다.
