스포츠조선

아동 성범죄자 스스로 '신체적 거세' 선택한 이유

기사입력 2025-08-21 14:05


아동 성범죄자 스스로 '신체적 거세' 선택한 이유
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 연쇄 아동 성범죄자가 스스로 신체적 거세를 선택해 화제다.

폭스12 등 미국 매체들에 따르면 루이지애나주에서 '가장 위험한' 아동 성범죄자로 꼽히는 토마스 앨런 매카트니(37)가 형량 감경을 위해 신체적·화학적 거세에 동의했다.

그는 2023년 2월 7세 여자아이를 성폭행하던 중 소녀의 어머니에게 발각됐다. 당시 그는 총기를 사용해 도주했으며, 이후 텍사스주 휴스턴에서 체포되어 루이지애나주로 송환됐다.

체포 이후 그는 13세 미만 아동에 대한 1급 강간 미수 혐의를 인정했으며, 담당 검사는 "결코 일어나서는 안 될 끔찍한 범죄였다"며 "매카트니는 지역사회로부터 격리되어야 할 위험한 성범죄자"라고 밝혔다.

이후 매카트니는 40년형을 선고받는 대신 신체적·화학적 거세를 받기로 합의했다.

루이지애나주는 미국에서 유일하게 성범죄에 대해 외과적 거세를 법적으로 허용한 주로, 해당 법은 2025년 8월부터 시행되었다.

매카트니는 법 적용 첫 사례 중 하나로 기록될 전망이다. 루이지애나주는 이미 2008년부터 특정 성범죄에 대해 화학적 거세를 허용해왔으며, 극단적인 성범죄에 대해 판사가 외과적 거세를 제안할 수 있다. 피고인이 이를 거부할 경우 3~5년의 추가 형량이 부과된다.

한편 매카트니는 과거에도 아동 성범죄로 여러 차례 유죄 판결을 받은 바 있다. 2006년에는 미성년자와의 성관계로 체포되었고, 2010년에는 12세 아동에 대한 가중 강간 혐의로 기소되었으며, 2011년에는 가중 강간 미수 혐의로 유죄 판결을 받았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

2.

선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라이브와이어)

3.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

4.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

5.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, ♥걸그룹 전여친 권나라였나.."둘이 만났다는 얘기 있어"(직장인들2)

2.

선우정아 "유명가수, 길바닥에서 무릎꿇고 제자 받아달라 하더라" 폭로(라이브와이어)

3.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

4.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

5.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

2.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

3.

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...첫 패전 ERA 4.61, LAD 3-8 COL

4.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

5.

2003년 백인천 소환! 2주만에 천국→지옥행…KS 넘보던 롯데, 22년만의 10연패 '추락' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.