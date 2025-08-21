스포츠조선

[경마]성적보다 빛난 용기…언더독들의 위대한 질주

최종수정 2025-08-21 23:40

[경마]성적보다 빛난 용기…언더독들의 위대한 질주
◇서울탱크. 사진제공=한국마사회

지난 16일 렛츠런파크 서울에서 11세의 노장 서울탱크가 8두 중 6위로 결승선을 통과했다. 평범해 보이는 성적이지만, 11세까지 현역으로 뛰는 서울탱크의 모습은 많은 경마 팬들에게 특별한 의미로 다가온다.

경주마로서는 극히 드문 고령인 11세까지 현역으로 활동해온 서울탱크는 이날도 변함없는 투지로 힘찬 발굽을 내디뎠다. 일반적으로 경주마는 2세에 데뷔해 3~5세 전성기를 거쳐 6~7세에 은퇴하는 것이 보통이다. 사람과 마찬가지로 나이가 들수록 근력과 체력이 저하되기 때문에 11세까지 현역으로 뛰는 것은 매우 이례적이다.

서울탱크는 화려한 우승 경력이나 1등급마의 타이틀은 갖지 못했다. 하지만 그는 2세부터 11세까지 근 10년간 꾸준히 출전하며 완주의 미학을 보여주었다. 총 90번의 경주를 통해 부상과 슬럼프를 이겨내며 쌓아온 서울탱크의 커리어는 우승보다 더 값진 꾸준함의 상징이 되었다.

이런 서울탱크의 스토리는 자연스럽게 경마 역사상 가장 인상 깊은 언더독들을 떠올리게 한다.


◇차밍걸. 사진제공=한국마사회
차밍걸의 이야기는 그중에서도 특별하다. 차밍걸은 한국 경마 역사에 '0승101패'라는 전무후무한 기록으로 이름을 남겼다. 숫자만 보면 실패처럼 보이지만, 사실 이는 흔치 않은 끈기의 증거다. 대부분의 말은 통상 50회 정도 경주를 치르면 은퇴한다. 또는 성적이 나오지 않을 경우 조기 은퇴하는 경우도 다수다. 하지만 차밍걸은 부진한 성적에도 불구하고 매번 게이트 앞에 섰고, 그때마다 다시 희망을 품고 출발대를 나섰다. 뒤처지고 또 뒤처지면서도 결코 포기하지 않았던 차밍걸의 질주는, '완주 자체가 승리'라는 메시지를 담고 있다.

차밍걸이 은퇴식을 치른 2013년 9월, 경마장은 팬들의 응원과 격려로 뜨겁게 달아올랐다. 차밍걸은 당대 최강마들보다 많은 스포트라이트를 받았고, '위대한 똥말'로 불리며 팬들의 사랑을 독차지했다. 차밍걸의 이야기는 어린이 동화책으로 출간되고 창작공연으로 제작되어 회자되며 많은 이들에게 뜨거운 울림을 주었다.


[경마]성적보다 빛난 용기…언더독들의 위대한 질주
◇루나. 사진제공=한국마사회
루나의 삶은 불가능을 가능으로 바꾼 기적의 서사다. 2001년 제주에서 태어난 루나는 선천적으로 왜소하게 태어났을 뿐만 아니라 허리 인대 염증으로 다리를 절뚝거리기까지 했다. 경주마로 뛰기 어렵다는 평가가 따랐지만, 김영관 조교사는 포기하지 않았다. 세심한 관리와 맞춤형 재활 훈련 끝에 루나는 2004년 데뷔했고, 김영관 조교사에게 첫 대상경주 우승까지 안겨주었다. 이후 2009년까지 국내 최정상급 암말로 활약하며 몸값의 78배에 달하는 상금을 벌어들였다. 결승선을 통과할 때마다 터져 나온 팬들의 함성은 단순한 환호가 아니라, 역경을 이겨낸 용기에 대한 찬사였다.

팬들에게 루나는 '장애에도 불구하고 최고가 될 수 있다'는 희망의 상징이다. 한때는 절뚝거리던 망아지에서 한국 경마사를 빛낸 전설로 자리매김한 루나는 지금도 많은 경마 팬들에게 용기와 도전의 이름으로 남아 있다.


마이티젬과 그의 딸 마이티러브의 이야기는 절망과 희망이 교차하는 감동 드라마다. 마이티젬은 장거리 경주에서 안정적인 실력을 발휘하며 KNN배(GⅢ) 준우승, 경남도지사배(GⅢ) 입상 등의 성과를 거두었다. 마주와 팬들의 기대를 한 몸에 받으며 승승장구하던 마이티젬에게 절망의 순간이 찾아왔다. 경주 중 발생한 다리 분쇄골절. 사람으로 치면 아킬레스건이 끊어진 정도의 심각한 부상이었고, 수의사들도 회복가능성이 거의 없다고 판단했기 때문에 마이티젬의 마생도 끝이라고 여겨졌다.


[경마]성적보다 빛난 용기…언더독들의 위대한 질주
◇마이티러브. 사진제공=한국마사회
하지만 조병태 마주는 말을 어떻게든 살려달라고 부탁했다. 다리에 금속 플레이트를 삽입하는 큰 수술을 진행했고 재수술도 수차례 했다. 긴 치료와 재활 끝에 기적적으로 회복한 마이티젬은 제주도로 휴양을 떠났고, 목장에서 '마이티러브'를 출산하며 삶의 의지를 더욱 단단히 다져갔다. 어미보다도 작은 체구지만 그 영특함과 불굴의 정신을 그대로 물려받은 마이티러브는 올해 신년 첫 경주에서 당당히 승리를 거두며 조병태 마주와 서홍수 조교사에게 눈물겨운 감격을 선사했다. 어미의 절망적 부상에서 시작된 이야기가 딸의 찬란한 승리로 완성되는 순간, 경마장은 뜨거운 감동으로 물들었다. 마이티젬 모녀의 스토리는 넘어져도 다시 일어설 수 있다는 삶의 진리를, 절망의 끝에서도 희망은 피어난다는 메시지를 생생하게 전달하고 있다.

서울탱크, 차밍걸, 루나, 마이티젬. 이 네 마리의 스토리는 각기 다른 궤적을 그리지만, 모두 '경마에서 착순이 전부는 아니다'라는 메시지를 전한다. 경마는 경주마와 그를 둘러싼 사람들의 땀과 노력, 마음이 만들어내는 드라마다. 완주하는 꾸준함, 포기하지 않는 의지, 한계를 뛰어넘는 용기, 그리고 다시 일어서는 힘. 이것이 바로 진정한 경마의 얼굴이다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

2.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

3.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

2.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

3.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'레비 회장 이 정도면 사퇴감' 손흥민이 540억 남기고 떠났는데..."공개적 망신거리" 맹비판

2.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

3.

'LG와 11G차라니' 역대 최초 이렇게 어렵나…한엘롯기 '동반 가을야구' 최대 위기다

4.

황희찬 미쳤다! 디렉터 신뢰 속 크리스탈 팰리스 이적 현실화…"에제만큼은 아니지만, 스쿼드에 도움"

5.

1위의 마인드, 꼴찌의 마인드, 롯데와 한화에 엄습한 불안감, DTD는 집단 마인드에서 나온다[SC시선]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.