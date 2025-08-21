[경마]말박물관 초대작가전 장효진의 '응시' 개막

|
22일부터 마사회 말박물관에서 열리는 장효진 작가 초대전 '응시'에 관심이 쏠린다.
장효진의 작품 속에는 민중미술에서 볼 수 있던 강렬한 색과 굵은 선이 살아 있고, 아이처럼 대상을 느낀 그대로 표현하는 자유분방함도 엿보인다.
말의 초상 연작이라고 부를만한 이번 전시의 작품들을 자세히 들여다보면 그 표정이 모두 다르다. 특히 기분 좋게 웃는 눈, 슬픈 눈, 때로는 날카로운 눈빛 등등 모두 다른 눈을 하고 있다. 웃는 눈 중에서도 어떤 것은 해맑고, 어떤 것은 처연하다. 세밀한 감정이 읽혀지는 것은 말과 작가의 교감이 깊었다는 것을 짐작하게 한다.
"아침마다 수강생 없는 공방으로 출근하면서 따로 챙겨 온 당근을 건네며 말들과 대화를 나누다 보니 나중에는 직장 동료 같은 느낌마저 들었다"고 운을 뗀 장 작가는 "많은 화가들이 가족이나 친구의 초상을 남기듯 저도 그들의 얼굴을 그리기 시작했다"고 말했다. 이번 전시는 그렇게 시작한 작가와 말의 이야기이다.
세상을 바라보는 원숙한 작가의 시선이 담긴 이번 전시는 내달 28일까지 열린다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com