모나용평, UCI 국제 MTB 대회 유치 기념 '산악자전거 대회' 9월 개최

기사입력 2025-08-21 15:48


모나용평이 9월 20~21일 '모나용평배 산악자전거 대회'를 개최한다고 21일 밝혔다. 산악자건거 대회는 한국산악자전거연맹 주관으로 열리며, 2026 UCI MTB 월드시리즈 전초전의 성격을 갖는다. 참가자들은 국제대회 개최지로서의 모나용평 가능성을 확인하고 세계적 MTB 축제 분위기를 미리 경험할 수 있다. 모나용평은 이를 발판으로 향후 국제대회 운영 준비에 만전을 기할 방침이다.

경기는 다운힐(DH), 크로스컨트리(XCO), E-바이크(비경쟁) 종목으로 진행된다. 엘리트 선수부터 아마추어 동호인까지 누구나 참여 가능하며, 참가 신청은 9월 12일(선착순)까지 진행된다.

모나용평은 산악자전거 대회 참가자를 위한 객실 패키지 상품도 선보인다. 숙박과 편의시설을 함께 이용할 수 있어, 참가자들은 보다 편리하게 대회를 준비하고 가족·동호인과 함께 리조트형 MTB 축제의 즐거움을 느낄 수 있다.

대회 기간에는 방문객을 위한 다양한 부대 프로그램으로는 효린·DJ DOC 축하 콘서트, 먹거리 장터&플리마켓, 버스킹 공연 등이 진행될 예정이다.

국내 MTB 시장은 최근 MZ세대를 중심으로 한 아웃도어 스포츠 수요 증가로 꾸준히 성장하고 있다. 한국무역협회에 따르면 2024년 국내 자전거 수입 규모는 11억 9879만 달러(약 1조 5700억원)에 달했으며, 고급 레저용 자전거와 전기자전거 수요가 빠르게 확대되고 있다.

모나용평은 이번 산악자전거 대회를 계기로 사계절 액티비티 콘텐츠 강화에 박차를 가할 계획이다. 겨울 스키 중심의 매출 구조를 넘어 여름·가을형 액티비티 확장을 통해 연간 수익 안정화와 장기 성장 기반 확보에 나선다는 전략이다.

모나용평 관계자는 "산악자건거 대회는 한국 MTB의 국제 경쟁력을 점검하는 전초 무대이자, 2026년 UCI 국제 대회를 앞둔 중요한 준비 과정"이라며 "MTB를 비롯한 다양한 사계절 액티비티를 강화해 모나용평의 성장 동력을 더욱 견고히 다져 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

