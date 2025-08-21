스포츠조선

롯데 유통군, 제1회 ‘AI 컨퍼런스’ 개최 "AI 트랜스포메이션 추진"

기사입력 2025-08-21 17:10


롯데 유통군, 제1회 ‘AI 컨퍼런스’ 개최 "AI 트랜스포메이션 추진"

롯데 유통군이 21일 롯데월드타워에서 제1회 '롯데 유통군 AI 컨퍼런스'를 진행했다. 컨퍼런스에서는 에이전틱 AI(Agentic AI)와 이를 기업 전반에 적용한 '에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)' 실현을 중심으로 한 'AI Transformation' 추진을 공식화했다. 데이터 기반 의사결정과 맞춤형 고객 서비스를 제공하는 기업형 AI 체계를 구축한다는 계획이다.

롯데 유통군에 따르면 '에이전틱 AI'란 자율적으로 목표를 설정하고 환경을 분석해 최적의 결정을 내리는 자율형 AI를 의미한다. '에이전틱 엔터프라이즈'는 '에이전틱 AI'를 기업 전반에 적용시켜, 조직의 업무 효율과 의사결정 자동화를 구현한 AI 운영 모델을 말한다.

롯데유통군은 AI 컨퍼런스에서 전담 조직인 '라일락(LaiLAC, Lotte AI Lab Alliances & Creators)'센터를 통해 'LaiLAC Blooming into the Agentic AI, Now(라일락 블루밍 인투 더 에이전틱 AI, 나우)'를 슬로건으로 한 롯데 유통군의 AI 기반 유통 혁신 비전을 제시했다.

우선 롯데 유통군은 쇼핑, 상품기획(MD), 운영, 경영지원 등 4대 분야별로 '에이전틱 AI'를 단계적으로 구현한다. '쇼핑 에이전틱 AI'는 고객의 취향과 관심을 분석해 맞춤형 상품을 추천하며, 'MD 에이전틱 AI'는 상품 가격과 구색 설정 등 관리 업무를 자동화하는 형태다. '운영 에이전틱 AI'는 AI 기반의 재고 관리와 발주를 최적화하며, '경영지원 에이전틱 AI'는 반복적 업무를 줄이고 직원 생산성을 높이는 역할을 한다.

2030년까지 다수의 '에이전틱 AI'를 통합한 AI 플랫폼을 구축해 전사적 AI 운영 체계인 '에이전틱 엔터프라이즈'도 실현할 계획이다. 국내 IT 및 글로벌 빅테크 기업과 전략적 파트너십을 통해 기술 확보와 자원 효율화를 동시에 추진하며 HR, 마케팅, 고객 지원 등 기업 핵심 업무의 자율적 수행과 부서 간 협업 자동화를 실현한다는 방침이다.

롯데 유통군은 컨퍼런스를 계기로 '쇼핑 1번지, 유통 1번지' 도약에 나설 예정이다. '에이전틱 AI' 기반 '에이전틱 엔터프라이즈' 전환을 선택이 아닌 필수로 규정하고, AI를 단순한 효율화 도구가 아닌 경쟁력 강화를 위한 핵심 축으로 삼겠다는 전략이다. 임직원 대상 교육을 통해 AI 전문 인력을 육성하고, AI를 통한 파트너사와의 협업을 확대한다. 이를 통해 미래 유통 산업에서 지속 가능한 경쟁력을 확보한다는 목표다.

김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장은 "에이전틱 AI 구축으로 AI가 단순한 도구가 아닌 롯데 유통군의 새로운 경쟁력을 가진 DNA가 될 것"이라며 "고객들에게 AI 기반의 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고, 임직원들과 파트너사의 업무 효율을 높여 롯데 유통군이 다시 한번 도약하는 계기가 마련될 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

2.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

3.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

4.

[종합]'섭외 거절, 굳이 공개?' 최준희, '미스토롯4' 섭외 공개에 네티즌 갑론을박

5.

檢, 황정음에 징역 3년 구형..회삿돈 43억 횡령 혐의

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

2.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

3.

김주연, 반신마비·하혈 신병 앓고 결국 무속인 됐다 "먹지도 자지도 못해" (1호가)

4.

[종합]'섭외 거절, 굳이 공개?' 최준희, '미스토롯4' 섭외 공개에 네티즌 갑론을박

5.

檢, 황정음에 징역 3년 구형..회삿돈 43억 횡령 혐의

스포츠 많이본뉴스
1.

'레비 회장 이 정도면 사퇴감' 손흥민이 540억 남기고 떠났는데..."공개적 망신거리" 맹비판

2.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

3.

황희찬 미쳤다! 디렉터 신뢰 속 크리스탈 팰리스 이적 현실화…"에제만큼은 아니지만, 스쿼드에 도움"

4.

'꼴찌팀에 루징시리즈는 절대 안 된다' KIA, 위즈덤 선발 제외 왜?...김호령 2번 전진 배치 [광주 현장]

5.

5연패는 안 된다! 한화, 주현상 2군행 → 윤산흠 콜업

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.