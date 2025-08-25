맛있게 건강으로 꽉 채운 가벼움, '오트몬드'

롯데칠성음료는 최근 건강에 대한 관심과 식물성음료 시장이 성장함에 따라 간편하고 맛있게 영양을 섭취할 수 있는 식물성 음료 '오트몬드' 라인업을 확장해 소비자들에게 다가가고 있다.
'오트몬드 오리지널' 제품은 귀리와 아몬드를 1:2 비율로 배합하고 사과, 호두, 코코넛 3가지 식물성 원료를 사용했다. 여기에 특허 받은 식물 유래 유산균인 '포스트바이오틱스'와 비타민 5종, 미네랄 2종까지 190ml팩에 함께 담았다. 특히 한 팩당 31kcal로 열량과 당 함량을 낮추어 고소하고 은은하게 달콤한 맛이 특징이다.
롯데칠성음료는 최근 식물성 음료 브랜드 '오트몬드'를 알리는 광고 모델로 건강한 이미지와 자기 관리를 열심히 하는 모습으로 사랑받는 배우 '설인아'를 발탁해 오트몬드만의 매력을 알리고 있다. 광고는 '맛있게 건강으로 꽉 채운 가벼움'이라는 콘셉트로 바쁜 아침 칼로리를 고민할 때, 출출한 오후 간식을 망설일 때, 다이어트 식단에 불만족할 때 3가지 맛의 오트몬드를 선택해 마시는 장면을 소개한다.
최근에는 롯데칠성음료가 일상에서 간단한 단백질 보충을 위해 오트몬드에 단백질 함량을 높인 '오트몬드프로틴' 3종을 새롭게 출시했다. 오트몬드프로틴 3종은 기존 250ml 팩 형태의 단백질 음료에 없던 새로운 쿠키앤크림 맛, 소비자 선호도가 높은 초코 맛, 귀리와 아몬드 풍미를 담은 고소한 맛으로 선보인다.
이번 신제품은 제로 슈거 단백질 음료로 소비자가 당에 대한 부담 없이 마실 수 있으며, 250ml 한 팩당 달걀 약 3개 분량에 해당하는 단백질 21g을 함유하고 있다. 또한 성장과 회복에 도움을 줄 수 있는 BCAA(Branched-Chain Amino Acid, 가지사슬아미노산) 3,200mg과 아르기닌 1,400mg을 담은 것이 특징이다.
