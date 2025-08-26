[경륜경정]자전거 타고 기부까지! '2025 K사이클 장애아동 후원 라이…

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 오는 9월 1일부터 두 달간 '2025 K사이클 장애아동 후원 라이딩 캠페인'을 운영한다.
밀알복지재단, 자전거 커뮤니티 자출사(자전거로 출퇴근하는 사람들)와 함께하는 이번 캠페인은 자전거 이용 활성화와 기부문화 확산을 위해 기획된 참여형 사회공헌 사업이다.
참여 방법은 간단하다. 국민 누구나 자전거 활동만 인증하면 참여할 수 있다. 먼저 자전거 기록 애플리케이션(스타라바, 가민 커넥트, 싸이클미터 등)을 활용해 월간 누적 거리를 캡처한 후, 경륜 누리집 내 캠페인 페이지에서 네이버 폼을 작성해 인증하거나, 네이버 카페 '자출사' 특설 게시판에 인증 게시글을 등록하면 된다. 캠페인 최초 인증 시 1인당 1만원, 이후 1㎞당 1000원의 기부금이 적립된다. 적립 목표는 3000만 원으로, 경륜경정총괄본부는 적립된 금액을 장애아동 의료소품 구매 비용으로 지원할 예정이다. 9월과 10월 참여자 100명씩을 추첨하여 온누리상품권 1만원을 증정한다.
경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 캠페인은 자전거를 즐기며 따뜻한 나눔까지 실천할 기회다. 많은 국민이 장애아동 후원라이딩 캠페인에 참여해 주시길 바란다"라고 전했다.