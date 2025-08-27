스포츠조선

손나은, 가을을 즐기는 '트렌디한' 독보적 비주얼

기사입력 2025-08-27 09:55


바바패션(회장 문인식)에서 전개하는 제이제이지고트(JJ JIGOTT)가 배우 손나은과 함께한 2025 가을 캠페인 화보와 숏 필름을 공개했다. 이번 캠페인은 'PLAYFUL SEQUENCE'를 주제로 아무런 일도 일어나지 않을 것 같은 평범한 일상을 특별하게 포착한 순간을 손나은 만의 방식으로 표현했다.

특히 숏 필름 속 손나은은 무심한 듯 시크한 표정으로 스프링을 떨어뜨리거나 가만히 카메라를 응시하며 손으로 카메라를 쓸어내리는, 그리고 다른 필름에서는 팝콘이 사방으로 퍼지며 깜짝 놀라는 등 다양한 일상을 재미있지만 쿨한 무드의 영상으로 표현하며 2025 가을 캠페인의 테마를 완벽하게 소화했다.

공개된 화보 속 손나은은 체크 패턴의 원피스에 가디건을 허리에 둘러 포인트를 주고 데님 자켓을 착용하거나 스트라이프 카라 티셔츠에 카멜 컬러의 스커트, 레더 자켓으로 가을 캐주얼룩을 완성하는가 하면, 화이트 컬러의 티셔츠에 블랙 컬러의 원피스를 매치해 꾸민 듯 안 꾸민 듯한 여친룩을 보여주었다.

또한 그녀는 다양한 아우터들을 센스있는 컬러조합으로 매치하여올 가을 따라하고 싶은 스타일링을 선보였다. 하프 기장의 트렌치 코트에 스트라이프 카라 티셔츠와 팬츠를 착용하거나 브라운과 그린이 레이어드된 가디건에 플레어 스커트를 착용해 가을 시즌 빠질 수 없는 코트 패션을 완성했다. 또한 그녀는 바람막이에 스커트를 매치한 패션으로 환절기 시즌 참고하면 좋은 스타일링까지 보여주었다.


【 사진제공=제이제이지고트(JJ JIGOTT)】 고요하고 반복되는 일상을 특별하게 느낄 수 있는
'PLAYFUL SEQUENCE' 가을 캠페인 공개
