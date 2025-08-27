가톨릭대 정형외과학교실·올쏘케어·메디인테크, AI 기반 Hands-fre…

스포츠조선

가톨릭대 정형외과학교실·올쏘케어·메디인테크, AI 기반 Hands-free 전동화 관절 내시경 공동 연구

2025-08-27


[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 정형외과학교실과 ㈜올쏘케어, ㈜메디인테크는 지난 26일 AI 기반 핸즈 프리(Hands-free) 전동화 관절 내시경 시스템의 연구개발 및 임상시험 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 세 기관은 ▲핵심 알고리즘 및 하드웨어·소프트웨어 공동 개발 ▲임상 프로토콜 수립 및 다기관 임상시험 협력 ▲의료현장 적용성 평가 및 워크플로우 최적화 ▲국내외 학술·규제·사업화 추진을 위한 협력체계 구축 ▲공동 홍보 및 정보 교류를 위한 전담 창구 운영 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 예정이다.

가톨릭대학교 정형외과학교실 김양수 주임교수는 "정형외과 관절경 수술의 정밀성과 편의성, 수술실 효율을 동시에 높이는 AI 기반 Hands-free 전동화 플랫폼은 임상의 패러다임을 한 단계 끌어올릴 수 있는 핵심 분야"라며 "학교와 산업 간 긴밀한 파트너십을 통해 빠르게 임상 근거를 확보하고 기술 완성도를 높이겠다"고 말했다.

㈜메디인테크 이치원 대표는 "자사의 독보적인 전동화 내시경 기술을 관절경에 접목해 AI 기반 정밀 구동이 가능한 Hands-free 인터페이스를 구현함으로써, 술기의 일관성과 의료진의 편의성을 강화할 것"이라며 "현장 피드백을 반영한 엔지니어링 임상 공동개발을 통해 조기 실증과 사업화를 추진하겠다"고 밝혔다.

㈜올쏘케어 김종호 대표는 "동작분석 AI 및 디지털 치료 솔루션 아나파 앱(ANAPA App)에 전동화 관절 내시경 소프트웨어 데이터를 서로 연동해 AI 분석 기반 관절경 수술 환자 치료 프로토콜 제공 및 수술 전후 전주기적 환자 관리 시스템을 완성하겠다"고 말했다. 또한 기존 의료·디지털헬스 개발 사업에서 축적한 AI 임상 워크플로우 통합 경험을 이번 사업에 접목할 계획이라고 전했다.

세 기관은 향후 기술협력과 임상시험 성과를 바탕으로 국제 학술 발표, 규제 전략 수립, 글로벌 파트너십 확장 등 다양한 분야에서 협력 범위를 확대해 나갈 방침이다.
왼쪽부터 올쏘케어 김종호 대표, 가톨릭대학교 정형외과학교실 김양수 주임교수, 메디인테크 이치원 대표


