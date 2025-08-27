LG전자, '기후산업국제박람회'서 AI 기반 고효율 HVAC 설루션 공개

|
LG전자가 27일부터 29일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2025 기후산업국제박람회'에 참가, AI 기반 고효율 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning, 냉난방공조) 설루션을 선보인다. 기후산업국제박람회는 산업통상자원부, 국제에너지기구(IEA), 세계은행(WB)이 공동 주관하는 글로벌 행사다. 기후 위기 대응과 탄소중립 달성을 위한 첨단 기술, 정책 해법 등을 소개하는 자리다. 올해는 인공지능(AI)이 지속 가능한 에너지 시스템 구축에서 수행할 역할을 조명한다.
공공 설루션으로는 플라스틱 사용을 줄인 '4방향 시스템에어컨'이 소개한다. 글로벌 인증기관 'TUV 라인란드'로부터 제조 과정에서 제품 1대당 14.85킬로그램(kgCO₂eq, 온실가스를 이산화탄소 배출량으로 환산한 값)의 이산화탄소 배출을 줄일 수 있다는 검증을 받았다. 배출가스 저감 장치를 부착해 대기오염물질 배출을 최소화한 '가스식 시스템에어컨(GHP)'도 함께 선보인다.
상업 설루션은 국내 40평형 제품 중 유일하게 에너지효율 1등급을 획득한 '상업용 스탠드 에어컨'이 전시된다. 기존 14.5㎾ 4등급 모델 대비 냉방 효율은 23%, 난방 효율은 37%가 향상돼 '제28회 올해의 에너지위너상'에서 '에너지절약상'을 수상한 바 있다.
이재성 LG전자 LG전자 ES사업본부장(부사장)은 "LG전자의 AI 기술과 코어테크를 기반으로 고효율 HVAC 설루션을 지속 확대해 글로벌 탄소중립 실현에 기여하겠다"고 말했다.
