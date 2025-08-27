후지산 분화됐나?…日 정부 AI 생성 경고 영상 공개

|
[스포츠조선 장종호 기자] 일본 정부가 후지산의 분화를 가상으로 재현한 AI 생성 영상을 공개하며 경각심을 높이고 있다.
공개된 영상은 거대한 회색 화산재 기둥이 도쿄 상공으로 치솟으며 도시 전체를 암흑 같은 구름으로 뒤덮는 장면으로 시작된다.
이어지는 장면에서는 도쿄 전역이 두꺼운 화산재에 묻혀 있는 모습이 등장하며, 내레이션은 "그 순간은 아무런 경고 없이 찾아올 수 있다"고 설명했다. 또한 "후지산이 언제 분화해 우리를 화산재로 뒤덮을지 알 수 없기에, 자신과 사랑하는 사람을 지키기 위해 사실을 알아야 한다"고 덧붙였다.
약 100㎞ 떨어진 도쿄 신주쿠구에도 이틀 뒤 쌓이는 화산재가 5㎝ 이상 될 것으로 전망됐다.
영상은 도쿄 인구 3700만 명이 직면할 수 있는 건강 위험성도 지적한다.
영상은 "화산재는 미세한 입자로 구성되어 있는데 건강과 사회에 다양한 위험을 초래한다"고 설명한다.
1707년의 마지막 분화 당시 후지산은 16일간 8억 5000만㎥의 화산 물질을 분출했다. 올해 초 전문가 패널은 향후 분화 시 최대 4억 9000만㎥의 화산재와 암석이 발생할 수 있으며, 그 중 상당량이 불과 한 시간 만에 도쿄에 도달할 수 있다고 경고했다.
일본 정부 관계자는 "후지산의 대규모 분화가 발생하면 수도권을 포함해 광범위한 영향을 미칠 수 있다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com