'몸과 마음을 채우는 시간' 제17회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌 개…

10월 18일, 강원도 정선에서 제17회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 개최된다. 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 스포츠조선이 건강한 가족 여가 문화를 제안하기 위해 2007년부터 시작했다. 시작 이후 매년 3000여 명이 찾으며 국내 대표 가을 트레킹 행사로 자리매김했다. 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 해발 1000m의 숲길을 마음껏 즐길 수 있는 게 장점이다. 단순히 트레킹을 즐기는 것을 넘어 가족 및 친구와 함께 정서적 교감까지 나눌 수 있어 특별함을 더한다. 바쁜 일상에 쫓겨 서로 요즘 어떻게 지내는지 묻는 것도 낯선 요즘. 집에서 멀리 떨어진 강원도 트레킹 여행이라는 비일상 속에서 지극히 평범한 대화를 나누고, 함께 간식을 먹고, 같이 땀을 흘리다 보면 진정한 힐링이란 무엇인지 체험할 수 있다. 올해 유독 무더웠던 여름을 지나, 하늘과 맞닿은 곳에서 특별한 가을의 시간을 즐기고 싶다면 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌은 최고의 선택지다. 몸과 마음을 건강함으로 채우고 싶다면 참가 준비는 이미 시작이다.
올해 하이원 하늘숲길 트레킹 패스티벌은 10월 18일(토)에 진행된다. 참가 예약 홈페이지는 9월 3일 오후 2시부터 이용할 수 있다. 기상청 등에 따르면 트레킹 장소가 위치한 정선 및 사북 지역의 10월 중순 평균 기온은 20도 안팎이다. 일반적으로 화창한 날씨에도 불구, 구름이 많아 트레킹을 즐기기에 가장 좋은 시기로 꼽힌다.
하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌 당일에는 '키즈런'이 열린다. 놀이 형태 활동으로 어린이에게 건강한 취미인 러닝의 매력을 전달한다. 어른보다 상대적으로 트레킹의 매력을 발견하기 쉽지 않은 만큼 건강한 취미생활로서 트레킹 및 러닝의 접근성을 높이기 위해 재미에 중점을 둔 콘텐츠를 선보일 예정이다. 스포츠조선과 하이원은 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 다양한 연령대의 참여를 유도하는 등 단순 트레킹 행사를 넘어 여행과 스포츠를 결합한 가을 대표 문화 콘텐츠로서 지역경제 활성화에도 기여를 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
하이원 하늘길 트레킹 페스티벌은 지정된 시간 내 자유로운 출발이 가능하고, 공식 행사 전 다양한 부대 이벤트 등이 진행된다. 출발점은 하이원리조트 마운틴콘도 앞 잔디광장에서는 등록을 비롯해 식전행사가 진행한다. 공식행사는 10월 18일 오전 8시부터 진행되며, 트레킹 코스 출발 시간은 9시30분부터 10시까지다.
하이원 하느숲길 트레킹 페스티벌은 즐겁고, 안전한 트레킹을 최우선으로 내세우고 있다. 이를 위해 의사 및 응급구조사, 구급차, 코스 내 진행요원을 배치해 원활한 운영에 나선다. 특히 행사 전 다양한 부대행사를 통해 남녀노소 모두 즐거운 시간도 보낼 수 있도록 지원한다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com