찰랑거리는 머리·웨이브 위해 '이것' 썼는데 폐 건강 위협?

기사입력 2025-08-28 08:42


자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 열을 이용해 헤어 스타일링을 하는 고데기 등을 사용할 경우 폐 건강에 악영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

미국 인디애나주에 있는 퍼듀대학교 연구진은 '열 기반 헤어 스타일링 활동 중 실내 나노입자 배출 및 노출'에 관한 연구 결과를 국제 학술지 '환경 과학 기술(Environmental Science and Technology)'에 최근 게재했다.

연구진은 퍼듀대 캠퍼스에 내부 60.35㎥의 크기의 테스트 하우스를 설치하고 실험을 수행했다.

연구에 따르면, 고온의 열을 이용한 헤어 스타일링을 10~20분간 할 경우 100억 개 이상의 나노입자에 노출될 수 있다.

이는 고속도로 교통 체증 속에 서 있는 것과 맞먹는 수준의 나노입자 오염이다.

고데기나 컬링 아이언 같은 열기구는 머리카락을 섭씨 150도 이상의 온도로 가열하게 되는데 이 과정에서 컨디셔너, 헤어스프레이, 크림 등 헤어 제품에 포함된 휘발성 화학물질이 증발해 나노입자 형태의 오염물질로 공기 중에 방출된다는 것이다. 이 입자들은 호흡기를 통해 폐 깊숙한 곳까지 침투할 수 있는데, 특히 가장 민감한 폐의 말단 부위에 축적될 가능성이 있다고 연구진은 설명했다.

연구진은 이러한 나노입자가 호흡기 스트레스, 폐 염증, 심지어 인지 기능 저하까지 유발할 수 있다고 경고했다.

또한 고온(섭씨 210도)으로 열기구를 사용할 경우, 저온(섭씨 21도) 대비 100배 이상 많은 나노입자가 호흡기에 쌓이는 것으로 나타났다.


샴푸, 로션, 젤, 오일, 왁스, 스프레이 등 다양한 헤어 제품은 휘발성 화학물질과 고온이 결합될 경우 건강에 해로운 물질로 변할 수 있다. 열에 의해 단순히 화학물질이 공기 중으로 방출되는 것뿐만 아니라, 제품 내에서 새로운 화학 반응이 일어나 추가적인 유해 입자가 생성되기도 한다.

연구진은 "처음에는 휘발성 화학물질만 측정했는데도 우려스러운 결과가 나왔다. 이후 자동차 배기가스를 측정할 때 사용하는 에어로졸 장비로 더 정밀하게 분석한 결과, 입자 농도가 1㎤당 1만~10만 개에 달하는 폭발적인 수준이었다"고 설명했다.

특히 열에 강하도록 설계된 '리브인(Leave-in, 씻어내지 않고 머리에 그대로 남겨두는 헤어 제품)' 타입의 헤어스프레이, 크림, 젤 등에서 배출량이 매우 높았다.

연구진은 나노입자 흡입으로 인한 건강 피해를 줄이기 위해, 열기구와 헤어 제품의 병용을 피할 것을 권장했다. 불가피하게 사용해야 한다면 낮은 온도에서 열기구를 사용하고 헤어 제품의 사용량을 최소화하며 환기가 잘 되는 공간에서 사용하는 것이 좋다고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

