갑자기 키 3㎝ 줄어든 부모님, 혹시 '이것' 때문?

[스포츠조선 장종호 기자] 65세 여성 A씨는 최근 건강검진에서 신장 변화 항목을 보고 깜짝 놀랐다. 불과 몇 년 전보다 키가 3㎝나 줄어 있었던 것. 중년 이후 조금씩 키가 줄어드는 느낌은 있었지만, 그저 나이 들며 생기는 자연스러운 변화라 여기고 대수롭지 않게 넘겨왔다. 그러다 평소 잦았던 허리 통증이 점점 심해져 병원을 찾았고, 정밀 검진 끝에 골다공증성 압박골절로 인해 척추뼈 높이가 줄어든 것이라는 진단을 받았다.
특히 척추 압박골절은 대부분 골다공증이 있는 고령자에게 발생률이 높으며, 별다른 외상이 없어도 뼈가 주저앉듯 주르륵 내려앉는 식으로 발생한다. 일반적인 골절이 강한 외상에 의해 뼈가 부러지는 형태라면, 척추 압박골절은 뼛속이 약해지면서 안에서부터 찌그러지듯 무너지는 골절이다.
낙상은 물론 심각한 경우 기침, 재채기, 무거운 물건 들기, 운전 중 방지턱을 넘는 등의 일상의 사소한 움직임만으로도 발생할 수 있다. 골밀도가 낮을수록 골절 위험은 커지며, 통증의 강도와 발생 빈도 역시 증가한다.
그렇다면 '정상적인 노화'와 '질환 신호'는 어떻게 구분해야 할까?
연세스타병원 차경호 원장(신경외과 전문의)은 "일반적으로 1년에 2㎝ 이상, 혹은 5년 이내 4㎝ 이상 키가 줄었다면 척추 정밀 검사를 권장한다"고 답했다.
특히 다음과 같은 변화가 함께 나타난다면 척추압박골절을 의심해야 한다. ▲거울을 보면 등이 굽고 허리가 짧아진 느낌이 든다 ▲바지 길이가 전보다 헐렁하게 느껴진다 ▲허리 통증이 잦거나 구부릴 때 아프다 ▲자다가 뒤척일 때 순간적으로 허리가 찌릿하게 아픈 증상이 나타나고 척추 압박골절이 의심될 때는 신속하고 정확한 진단이 중요하다.
척추 압박골절이 의심되는 경우, 기본적으로 척추 X-ray와 골밀도 검사를 통해 뼈 상태를 확인하고, 필요시 MRI나 CT 등 정밀 영상 검사를 통해 골절의 범위와 주변 조직의 손상 여부를 평가하게 된다. 특히 폐경 이후 여성의 경우 골다공증 유병률이 60% 이상으로 매우 높아, 골밀도 검사는 뼈 건강을 점검하는 필수적인 진단 도구이며, 정기적인 추적 관찰과 관리가 중요하다.
골절이 비교적 초기 단계라면 보조기 착용, 골다공증 약물치료, 통증 조절 등의 보존적 치료로 충분히 진행을 억제할 수 있다. 그러나 통증이 심하거나 골절로 인한 기능 저하가 심하면 척추뼈 내부에 의료용 뼈 시멘트를 주입해 무너진 척추뼈 높이는 시술적 치료가 검토되며, 동시에 골다공증 치료가 반드시 병행돼야 한다.
차경호 원장(신경외과 전문의)은 "키 감소나 반복되는 허리 통증이 있다면 단순한 노화로 넘기지 말고, 뼈 건강을 점검할 필요가 있다. 특히 골다공증성 척추 압박골절은 초기 증상이 미미한 경우가 많으므로, 정기적인 골밀도 검사와 조기 진단을 통해 예방적 관리에 나서는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
