스포츠조선

"유튜브 영상 찍으려다…" 불어난 강물에 휩쓸린 20대 실종

기사입력 2025-08-29 10:13


"유튜브 영상 찍으려다…" 불어난 강물에 휩쓸린 20대 실종
사진출처=엑스(X), 나브바라트 타임즈

[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 유튜브 영상을 촬영하던 20대 청년이 폭포에 휩쓸려 실종되는 비극적인 사고가 발생했다.

현지 매체 나브바라트 타임즈에 따르면 지난 23일(현지시각) 인도 오디샤주 코라푸트 지역 두두마 폭포 인근에서 촬영을 하던 사가르 투두(22·베르함푸르 출신)는 드론을 이용한 유튜브 영상을 찍기 위해 거센 물살이 흐르는 강에 들어갔다가 변을 당했다.

사건 당시 촬영된 영상을 보면 그는 거센 폭포수 뒤쪽 바위 위에 서서 드라마틱한 장면을 담으려 했다.

주변 사람들은 그에게 위험하다고 소리치며 밧줄을 던져 구조를 시도했지만 상황은 급격히 악화됐다.

곧이어 불어난 물살이 덮쳤고 그는 바위를 잡으며 매달리다 이내 강한 유속에 휩쓸려 사라졌다.

당시 집중호우로 상류에 있는 댐이 방류를 하면서 강 수위가 급격히 상승한 것으로 알려졌다.

당국은 즉시 대대적인 수색 작업을 벌였지만 그는 현재 실종 상태다.

온라인에서는 충격과 안타까움이 이어졌다.

네티즌들은 "무모한 촬영 시도였다", "살아서 돌아오길 바란다", "영상 조회 수 올리려던 욕심이 화를 불렀다" 등의 반응을 보이고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기

3.

풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]

4.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

5.

블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]

2.

'대장금' '이산' 故 신국, 루게릭 5년 투병 끝 별세..동료배우들 애도 속 5주기

3.

풍자, 17kg 빼더니 주우재와 핑크빛…"속도 맞추겠다"[SC리뷰]

4.

'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개

5.

블랙핑크 로제, '아파트' 대박에 유튜브로만 110억 벌었다[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌

2.

708일 버텨내고 돌아온 오타니, 우리가 알던 그 투수였다[스조산책 MLB]

3.

누가 봐도 '호령이 덕분에 2연승!' 강렬한 '9번 타자', 6연패 팀의 멱살을 잡고 2연승 맹활약 [SC히어로]

4.

'승점 도둑 맞았다' 중국 축구도 오심으로 '몸살', "골 인정 잘못, VAR 미개입도 잘못"

5.

폰세 넘은 괴력 K→이제 '-19' 신기록도 자신한다, 언제? "2G면 가능하지 않을까요?"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.