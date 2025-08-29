2025 TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈, 뜨거운 열기 속 막 내려

글로벌 음악 엔터테인먼트 축제의 새로운 기준점
2025 TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈가 aespa, i-dle, TWICE 등 중국 및 해외 정상급 아티스트들이 등장하며 성황리에 막을 내렸다.
2025 TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈 (TMElive International Music Awards)가 23일 중국 마카오 갤럭시 아레나에서 이틀간의 일정을 마치고 막을 내렸다.
2025 TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈는 수십 개의 전 세계 톱클래스 가수들과 음악 그룹들을 한자리에 모았다. 첫날에는aespa, CLOSE YOUR EYES, Hearts2Hearts, IMP., 쟝타오@MIRROR, J.Y. Park, ONE OR EIGHT, RIIZE, STAYC, TWICE, 82MAJOR 등이 무대를 꾸몄고 다음날엔 BILLKIN, 까오우런, i-dle, ILLIT, ITZY, JO1, KickFlip, NCT WISH, PP KRIT, SMTR25, TREASURE 등이 잇따라 출연하며 전 세계 팬들을 위해 몰입감 넘치는 음악 향연을 선사했다.
2025 TIMA인터내셔널 뮤직 어워즈는 최고의 무대 미학과 프로듀싱 수준으로 예술적 완성도와 현장감을 겸비한 세계적인 음악 페스티벌을 선보였다. 동시에 2025 TIMA인터내셔널 뮤직 어워즈는 국경 없는 음악과 끝없는 사랑이란 생생한 그림을 그려냈으며 국제적인 베테랑 음악인들의 오래도록 변치 않고 여전히 새롭게 빛나는 음악적 열정과, 차세대 음악 그룹의 무한한 활력은 다원 음악 문화의 융합과 글로벌 음악산업의 번영을 보여주는 새로운 장을 열었다.
또한, aespa는 '올해의 해외 그룹', i-dle은 '올해 최고 해외 그룹', 트와이스는 '올해 가장 영향력 있는 해외 그룹', Billkin이 '올해의 해외 가수', G-DRAGON의 'HOME SWEET HOME'이 '올해의 해외 디지털 싱글'을 수상하는 등 다양한 국제 음악 부문의 수상자가 발표되어 글로벌 음악 산업의 활력과 다원적 생태계를 드러냈다.
업계 관계자들은 2025 TIMA인터내셔널 뮤직 어워즈는 올해 새로운 브랜드 IP로 등장하자마자 전 세계적으로 폭넓은 관심을 집중 받았으며, 전 세계 음악 팬들이 즐기는 현상급 음악 엔터테인먼트 행사로 자리매김했으며, 더 나아가 글로벌 대중음악 업계에서 주목과 적극적인 참여가 필요한 업계 행사로 평가받고 있다고 말했다.
TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈는 전 세계 음악 팬들에게 음악의 아름다움과 감동을 계속 전하고, 음악의 무한한 가능성을 탐구하며 중국 및 국제 음악 산업의 발전을 지속적으로 이끌어 나갈 예정이다.