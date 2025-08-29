스포츠조선

아프리카에서 실종된 잠수부, 유럽에서 발견…이틀 동안 154㎞ 이동

기사입력 2025-08-29 16:44


아프리카에서 실종된 잠수부, 유럽에서 발견…이틀 동안 154㎞ 이동
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 아프리카 연안에서 실종된 잠수부가 2일 만에 유럽 해상에서 기적적으로 발견돼 화제다.

US선 등 외신들에 따르면 지난 20일(이하 현지시각) 오후 아프리카 북부에 위치한 모로코의 한 해안에서 친구들과 다이빙을 즐기던 23세 청년 A는 갑작스럽게 파도에 휩쓸려 실종됐다.

신고를 받은 해양경찰이 수색에 나섰지만 허사였다.

실종 이틀 후 뜻밖의 소식이 전해졌다.

22일 포르투갈로 향하던 상선이 스페인 해상에서 A를 발견한 것이다. 실종 지점에서 무려 154㎞ 떨어진 곳이었다. 선원들은 즉시 경찰에 이를 알렸고 구조 헬기가 급파되어 그를 구조해 스페인 코스타 트로피칼 지역의 병원으로 옮겼다.

당시 그는 잠수복을 입고 있었으며, 저체온증과 탈수 증세를 보였지만 의식은 있었고 기적적으로 생명에는 지장이 없는 상태였다.

경찰 조사에서 그는 20일 오후부터 바다에 휩쓸려 표류했다고 진술했다. 다이빙 도중 강한 해류에 휩쓸려 친구들과 떨어졌고, 조류에 떠밀려 왔다고 설명했다. 병원에서 검사를 받고 건강을 회복한 그는 조만간 모로코로 귀국할 예정으로 전해졌다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

3.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

4.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

5.

삼세판 이긴 유승준, 왜 자꾸 韓 돌아오려 할까[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '유재석 홀대' 시상식 배우들에 분노 "박수를 안 쳐? 손 마비 왔나"

2.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

3.

이종혁 "윤민수 이혼 예상했다"…아내까지 충격발언

4.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

5.

삼세판 이긴 유승준, 왜 자꾸 韓 돌아오려 할까[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

2.

'겸손하네' 김경문 감독 격려에 꾸벅 인사로 답한 정우주, ML 스카우트까지 매료시킨 9구 KKK[고척 현장]

3.

'스우파'→'케데헌' 열풍 제조…리정, 랜더스필드 뜬다 "에너지를 팬들과 나누고 싶다"

4.

사실상 '오피셜' BBC급 폭로! SON 7번 후계자 온다...'베라히노 놓치고 손흥민' 토트넘 레전드 예고, 사비뉴 대신 "분데스 초신성 메디컬 끝"

5.

대전 사는 즐라탄의 평범한 일상 [영상]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.