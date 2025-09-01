스포츠조선

말기 질환 13세 "치료 포기해 줘" 눈물의 편지…엄마는 "버텨보자, 아들아"

기사입력 2025-09-01 14:04


말기 질환 13세 "치료 포기해 줘" 눈물의 편지…엄마는 "버텨보자, 아…
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 말기 질환으로 투병 중인 13세 소년이 병원비 부담 때문에 어머니에게 치료를 포기해달라는 내용의 편지를 남겨 많은 이들의 마음을 울리고 있다.

중국 매체 허난TV와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 허난성에 사는 13세 소년 류푸위는 8가지 말기 질환으로 정저우대학교 제1부속병원 중환자실에 입원 중이다.

체중이 불과 15㎏일 정도로 투병의 고통을 앓고 있는 그는 최근 신장의 상태가 특히 심각해졌다. 말하는 것조차 힘들어하는 상태다.

입원 전 어머니 리씨는 아들이 "엄마가 보고 싶다"는 메시지를 보내온 것을 보고 상태가 좋지 않다는 것을 직감해 급히 병원으로 데려갔다.

주치의는 그때 치료를 받지 않았다면 생명이 위태로웠을 것이라고 당시 상황을 전했다.

류푸위는 선천적으로 여러 신체 기형을 가지고 태어났다. 특히 오른손이 심하게 뒤틀려 왼손으로 글을 쓰는 법을 익혔다.

중환자실 면회 시간이 제한되어 있어 어머니는 매일 아들에게 편지를 써서 응원의 메시지를 전했다. "버텨보자, 아들아"라는 문구가 담긴 편지도 있었다.

그러던 어느 날, 어머니는 아들로부터 답장을 받았다. 편지 속 글자는 삐뚤빼뚤했는데, 글을 쓰는 데 얼마나 큰 고통이 따랐는지를 보여주었다.


편지에서 류푸위는 병원비 때문에 어머니에게 치료를 멈춰달라고 간청했다. 그는 두려움을 느끼고 있었고 집으로 돌아가고 싶다고 썼다.

그는 "엄마, 약 효과가 없어요. 집에 가면 나을 수 있어요"라고 적었다.

어머니 리씨는 아들의 편지를 읽으며 눈물을 흘렸다. 그녀는 "아들이 겪는 고통은 곧 내 마음의 고통"이라며 "무슨 일이 있어도 아들을 살릴 것"이라고 말했다.

주치의는 류푸위가 장기적인 투석 치료가 필요하며, 경우에 따라 신장이식도 고려해야 한다고 설명했다.

그러나 치료비는 싱글맘인 리씨에게 큰 부담이며, 경제적 어려움으로 인해 치료 중단과 퇴원을 반복해야 했다.

류푸위의 10살 여동생은 오빠를 위해 외출 시 직접 업고 다니겠다고 밝힐 정도로 애틋한 모습을 보였다.

이 사연은 온라인상에서 많은 이들의 눈물을 자아냈다.

한 네티즌은 "불쌍한 아이, 빨리 회복하길 바란다"고 했고, 또 다른 이는 "치료를 포기하면 고통은 덜할 수 있겠지만, 어머니가 아이를 놓아주는 것이 얼마나 고통스러운 일인지 이해된다"고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

2.

김창열, 자식농사 대박났다 "아들 연세대 입학→엔터계 러브콜"

3.

'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가 봐"

4.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

5.

이병헌♥이민정 베니스 달군 부부애→"손예진♥ 현빈은 3살 子 육아중"

연예 많이본뉴스
1.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

2.

김창열, 자식농사 대박났다 "아들 연세대 입학→엔터계 러브콜"

3.

'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가 봐"

4.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

5.

이병헌♥이민정 베니스 달군 부부애→"손예진♥ 현빈은 3살 子 육아중"

스포츠 많이본뉴스
1.

아깝다! '홈 데뷔전' 손흥민, 슈퍼세이브에 막힌 환상 왼발 감아차기...LA FC, 샌디에이고와 1-1[전반 리뷰]

2.

'50홈런-150타점' 2015년 나바로, 박병호 넘으면 폰세 만난다…이래도 MVP 후보가 아니라고?

3.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

4.

황인범 초대박! EPL 풀럼이 영입 관심→"중원 전력 보강 후보"…페예노르트, 막대한 제안에만 협상

5.

'성장의 정석' 무리X, 부상X, 추격조→필승조. 10번째 불린 157km 강속구 유망주의 ERA가 1.99라니[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.