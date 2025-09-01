경북도, 2025 APEC 개최 기념 경주 숙박 할인등 프로모션 진행

경북도는 2025 APEC 정상회의라는 세계적 이벤트(event)를 맞아 지역을 찾는 국내 관광객의 체류 만족도를 높이고, 지역 경제 활성화에 이바지하기 위해 '2025 APEC 개최 기념 경주 숙박 페스타'를 개최한다.
이번 숙박 페스타는 9월부터 정상회의가 열리는 10월 말 전까지 약 두 달간 진행되며, 숙박 할인 쿠폰 발급을 중심으로 한 다양한 프로모션(promotion)을 통해 관광객에게 직접적인 혜택을 제공한다.
경북도는 APEC 개최로 전 세계가 경북을 주목하는 지금이 관광산업을 한 단계 성장시킬 절호의 기회라고 인식하고, 이번 숙박 페스타(Festa)를 통해 단순한 할인행사를 넘어 경북의 관광자원을 다시 한번 널리 알리고, 이와 함께 관광객 유입을 더 촉진한다는 계획이다.
이번 프로모션의 핵심은 숙박 할인 쿠폰 제공이다. 9월 1일부터 14일까지 발급되는 쿠폰은 10월 26일까지 사용할 수 있다. 경주시 내 숙박업 등록업체 어디서나 활용할 수 있으며, 7만원 이상 숙박상품 예약 시 3만원을 즉시 할인받을 수 있다. 할인 폭이 크고 사용 범위가 넓어 실제 여행객들에게 체감도가 높을 것으로 예상된다.
쿠폰 발급과 예약은 국내 대표 온라인 여행 플랫폼인'여기어때'를 통해 진행된다. 경북도는 '경주 숙박 페스타' 전용 페이지를 개설하고, 플랫폼 내 프로모션 배너와 전용 홍보 페이지를 마련해 이용자 접근성을 높인다.
경북도는 숙박 할인을 통해 관광객 체류 기간을 늘리고 소비 지출을 확대해 지역경제 활성화로 이어질 것으로 내다보고 있다. 특히 숙박은 여행 지출에서 가장 큰 비중을 차지하는 만큼, 가격 부담을 낮춰 더 많은 여행객이 경북을 찾도록 유도한다는 계획이다.
실제로 코로나19 이후 관광 트렌드(trand)가 '체류형 여행'으로 변화하면서 숙박 프로모션의 파급력은 더 커지고 있다. 상반기 진행한 숙박 할인 프로모션으로, 관광 활성화에 톡톡히 효과를 본 경북도는 이번에도 관광객이 숙박을 기반으로 지역 음식, 교통, 쇼핑, 문화체험 등 다양한 분야까지 소비를 확산시킴으로써 지역 상권 전반에 긍정적인 파급 효과가 나타날 것으로 기대한다.
|