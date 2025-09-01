아성다이소, 9월 1만원 이상 구매객 대상 '롯데월드 프로모션' 진행

아성다이소에서 1만원 이상 구매 고객을 대상으로 '롯데월드 프로모션'을 진행한다고 1일 밝혔다.
롯데월드 프로모션은 9월 한 달간 다이소몰(온라인 몰) 또는 다이소 매장에서 1만원 이상 구매 시, 해당 고객 전원에게 롯데월드 5개점을 할인된 가격에 예매할 수 있는 히든링크가 제공된다. 예매는 행사 10월 9일까지 가능하며, 롯데월드 5개점을 최대 50% 할인 받아 예매할 수 있다.
행사 대상인 롯데월드 5개점은 롯데월드 어드벤처, 롯데월드 어드벤처 부산, 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이, 롯데워터파크 김해이며, 5개점 각각 1인당 4매까지 예매가 가능하다. 상품가 기준 1만원 이상 구매 시 할인을 받을 수 있는 히든링크가 제공되며, 다이소몰에서 참여한 고객은 주문완료 페이지 및 마이페이지의 주문내역에서 확인이 가능하고, 다이소 매장에서 구매한다면 사전에 다이소몰에서 '전자영수증 발급받기'를 설정한 후 전자영수증을 통해 히든링크 확인이 가능하다. 자세한 내용은 다이소몰 홈페이지 및 다이소 매장에서 확인할 수 있다.
아성다이소 관계자는 "롯데월드와 협업을 통해 쇼핑과 레저 활동을 모두 가성비 있게 즐기실 수 있도록 했다"며 "실용적인 쇼핑 경험을 제공하기 위한 다양한 행사를 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.