세노비스 트리플러스·키즈 멀티비타민 미네랄, '2025 올해의 브랜드 대…

한국소비자포럼이 주관하는 '2025 올해의 브랜드 대상'에서 세노비스가 멀티비타민 부문과 어린이 비타민 부문에서 1위로 선정됐다고 오펠라코리아가 밝혔다.
올해의 브랜드 대상은 매년 대국민 소비자 투표를 거쳐 각 부문별 최고 득표를 기록한 브랜드를 선정, 위원회 심의를 거쳐 최종 선발하는데, 올해는 지난해보다 약 2배 가량 많은 인원인 87만9508명이 투표에 참여했다.
어린이 비타민 부문 대상을 수상한 '세노비스 키즈 멀티비타민 미네랄'은 국내 어린이 멀티비타민 1위인 세노비스 키즈의 대표 제품으로, 성장기 어린이에 필요한 15가지 비타민과 미네랄을 담았다.
유지영 세노비스 마케팅팀장은 "소비자들이 세노비스에 꾸준한 성원을 보내주신 덕분에 이번 2025 올해의 브랜드 대상에서도 '트리플러스'와 '세노비스 키즈 멀티비타민 미네랄'이 좋은 성과를 얻을 수 있었던 것 같다"며 "앞으로도 세노비스는 일상 속 가까이에서 소비자들이 스스로 건강한 라이프를 누릴 수 있도록 과학에 기반한 신뢰할 수 있는 제품들을 꾸준히 소개할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com