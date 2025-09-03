당뇨병 이어 비만까지…카카오헬스케어·노보노디스크제약, 디지털 헬스케어 생…

|
카카오헬스케어가 한국 노보노디스크제약㈜과 비만·당뇨병 환자를 위한 디지털 헬스케어 생태계 구축을 목표로 전략적 업무협약을 체결했다.
황희 카카오헬스케어 대표와
캐스퍼 로세유 포울센 한국 노보노디스크제약 대표 등이 참석한 지난 2일 서울시 송파구 한국 노보노디스크제약 본사에서 열린 업무협약식에서 양사는 다양한 디지털 기술을 활용해 비만·당뇨병 환자의 치료 여정을 개선함으로써 더 나은 치료 결과를 도출할 수 있는 지속 가능한 치료 환경을 만드는 데 협력하기로 했다.
이번 협력은 당뇨에 이어 비만 영역까지 확장한 전방위적 협력이라는 데 의미가 크다. 급증하는 국내 비만 및 당뇨병 환자들의 미충족 의료 수요에 대응해 환자 중심의 디지털 솔루션을 제공할 계획이다.
비만 영역에서는 ▲환자 맞춤형 디지털 지원 프로그램 ▲추가적인 치료 효과 및 삶의 질 향상을 위한 솔루션 제공을 목표로 협력한다. 특히 노보노디스크제약이 자사 비만치료제 처방 환자에게 제공 중인 환자 지원 프로그램 '노보핏케어(Novo fit care)의 기능을 '파스타' 앱에 연동한다. 이를 통해 비만 환자의 체중을 포함한 장기적이고 포괄적인 건강 관리를 도울 계획이다. 당뇨 영역에서는 질환 인식 개선을 위한 디지털 솔루션을 개발할 예정이다.
캐스퍼 로세유 포울센 한국 노보노디스크제약 대표는 "비만과 당뇨병은 방치할 경우 심각한 동반질환을 유발해 개인과 사회에 막대한 부담을 초래하는 만성 질환이다"라며 "100년 이상 당뇨병과 비만에 헌신해 온 노보노디스크제약과 국내 디지털 헬스케어 대표 기업 카카오헬스케어의 협력으로 국내 비만·당뇨병 환자 지원의 통합적 혁신이 더욱 가속화될 것으로 기대한다"고 전했다.
황희 카카오헬스케어 대표는 "카카오헬스케어는 AI, 빅데이터 등 다양한 기술을 기반으로 환자 건강 여정의 긍정적 변화를 이끌어왔다"라며 "이 같은 경험과 기술이 비만·당뇨병 치료 분야 선도기업인 노보노디스크제약과 만나 환자 중심의 디지털 헬스케어를 글로벌로 확장하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com