현대차 아트 파트너십 '현대 트랜스로컬 시리즈' 특별전 개최

현대자동차가 현대 트랜스로컬 시리즈의 첫 번째 전시인
전시는 한국의 공예 문화, 인도의 장인 문화, 영국의 산업 혁명 및 세 도시(청주, 뉴델리, 맨체스터)의 역사적 교류를 바탕으로 지역과 대륙을 넘나드는 교역의 중심이었던 섬유를 단순한 거래 대상이 아닌 서로 다른 문명을 이어주는 역사적 교류의 유산으로 살펴볼 기회를 제공한다. 전시 작품으로는 '섬유 공예와 커뮤니티'를 주제 삼아 한국과 인도를 중심으로 활동하는 작가 8팀의 신작을 포함해 한국 전통 섬유 작품, 휘트워스 미술관이 소장한 인도 전통 섬유 작품 등 총 30여 점을 선보인다.
전시에 참여한 보이토(Boito), 장연순(Yeonsoon Chang), 홍영인(Youngin Hong), 카이무라이(Kaimurai), 고소미(Somi Ko), 페로(P?RO), 수막쉬 싱(Sumakshi Singh), 유정혜(Jounghye Yoo) 등 8팀의 작가들은 지난 2월과 4월 인도와 한국에서 진행된 리서치 트립을 통해 다양한 지역의 섬유 기법과 재료, 장인 문화를 탐구하고 이를 기반으로 한 신작을 제작했다.
현대자동차 관계자는 "현대 트랜스로컬 시리즈의 시작을 알리는 이번 협업은 시대와 지역을 잇는 섬유 예술의 서사를 새롭게 조명하며 예술의 다층적 의미를 살펴볼 기회를 제공한다"며 "현대자동차는 국내외 예술 기관 간 초지역적 협업을 지원함으로써 예술을 통해 동시대적 연결성에 대한 폭넓은 소통과 이해를 이어가고자 한다"고 밝혔다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com