스포츠조선

레이디 가가, 공연 직전 전격 취소한 이유…"혹시" 팬들 우려

기사입력 2025-09-04 12:08


레이디 가가, 공연 직전 전격 취소한 이유…"혹시" 팬들 우려
사진출처=인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 유명 팝스타 레이디 가가(39)가 공연 직전 갑자기 취소해, 팬들의 우려를 불러일으켰다.

그녀는 3일(이하 현지시각) 미국 마이애미에서 예정됐던 '메이헴 볼(Mayhem Ball)' 투어 공연 시작 불과 몇 분 전, 급작스럽게 취소했다.

인스타그램 스토리를 통해 그녀는 "정말 너무 미안하지만 오늘 밤 마이애미 공연을 연기해야 한다"고 밝혔다.

가가는 리허설 중 심각한 성대 긴장을 느꼈으며, 주치의와 보컬 코치 모두 공연을 강행할 경우 장기적 혹은 영구적인 손상이 발생할 수 있다고 경고했다고 전했다.

그녀는 "팬들을 위해 공연을 강행하고 싶었지만, 내 목소리를 위험에 빠뜨릴 수는 없다"며 "이 결정은 매우 힘들고 고통스러웠다"고 덧붙였다.

그러면서 "이 공연을 위해 스스로를 철저히 관리해왔다. 팬들을 너무 사랑하고 존중한다"며 "실망과 불편을 드려 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

마이애미 공연은 빠른 시일 내에 재조정될 것으로 보인다. 다음 공연 일정은 9월 6일 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 진행될 예정이다.

한편, 페이지식스 등 미국 연예 매체들에 따르면 레이디 가가는 올여름 라스베이거스 공연 중 무대에서 넘어지는 사고를 겪었으나, 즉시 일어나 공연을 이어가며 프로다운 면모를 보여줬다. 또한 지난 5월 브라질 리우 콘서트는 극우 혐오 단체의 폭탄 테러 계획 대상이 되었으나, 사전 첩보를 입수한 수사당국의 대응으로 피해는 발생하지 않았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이수혁, 中팬미팅서 혹사논란 터졌다...'12시간 사인’ 비틀거린 현장 포착

2.

AOA 지민 맞아? 넋 나간 민낯에 온몸 뼈 튀어나온 앙상 몸매…건강 우려설[SCin스타]

3.

윤정수♥원자현, 결국 공식 인정…12살 연하 아내의 럽스타그램 공개

4.

'응답하라' 민도희, 공항서 발 올린 사진에 ‘민폐 논란’…네티즌 반응 갈렸다

5.

'결혼 20년' 김정민, 결국 기러기 아빠 고백…루미코와 별거 생활 공개(각집부부)

연예 많이본뉴스
1.

이수혁, 中팬미팅서 혹사논란 터졌다...'12시간 사인’ 비틀거린 현장 포착

2.

AOA 지민 맞아? 넋 나간 민낯에 온몸 뼈 튀어나온 앙상 몸매…건강 우려설[SCin스타]

3.

윤정수♥원자현, 결국 공식 인정…12살 연하 아내의 럽스타그램 공개

4.

'응답하라' 민도희, 공항서 발 올린 사진에 ‘민폐 논란’…네티즌 반응 갈렸다

5.

'결혼 20년' 김정민, 결국 기러기 아빠 고백…루미코와 별거 생활 공개(각집부부)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 와! 이게 무슨일이야. 김하성 애틀랜타 첫 타점이 역전 스리런 홈런

2.

'레전드' 베일, 손흥민 사랑 미쳤다 "쏘니 절반은 웨일스 사람, 24시간 붙어다녀...트로피 자격 충분"

3.

"손흥민 사위 삼고 싶다" 콘테, SON만 사랑했다..."추락하는 기분, 힘들었고, 무너졌다" 토트넘 신성 고백

4.

리그 3위 에이스 쓰고 대체 선발에 당했다…5강? KIA 9위 추락 눈앞이다

5.

토트넘 경질된 포스텍의 재평가! 분데스리가 명문 차기 사령탑 강력한 후보

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.