스포츠조선

피죤, ‘2026 S/S 서울패션위크’서 팝업스토어 오픈

기사입력 2025-09-04 13:30


피죤, ‘2026 S/S 서울패션위크’서 팝업스토어 오픈

종합생활용품 전문기업 피죤(대표이사 이주연)이 4일 '2026 S/S 서울패션위크'가 진행되는 서울 중구 동대문디자인플라자에서 팝업스토어를 열었다.

이번 행사는 피죤의 첫 서울패션위크 참여로, 2030 소비자들에게 피죤의 향기를 알리기 위해 마련됐다.

피죤은 4일부터 7일까지 총 4일간 동대문디자인플라자 어울림광장에서 팝업 부스를 운영하고 다양한 이벤트를 진행한다.


피죤, ‘2026 S/S 서울패션위크’서 팝업스토어 오픈
4일 서울 중구 동대문디자인플라자어울림광장에서 진행된 피죤의 '프레시 런드리 샵(Fresh Laundry Shop)' 팝업 현장에서 모델들이 제품을 들고 포즈를 취하고 있다. 피죤은 4일부터 7일까지 3일간 팝업 행사를 열고 방문 고객을 대상으로 체험형 콘텐츠, 제품 증정 이벤트를 진행한다
'프레시 런드리 샵(Fresh Laundry Shop)'을 컨셉으로 구성된 팝업 부스에서는 ▲핑크로즈 ▲옐로 미모사 ▲블루비앙카 등 피죤의 향기를 담은 고농축피죤, 스프레이피죤 등을 체험할 수 있다. 퍼스널 향기 테스트, 룰렛 이벤트, 포토존 SNS 이벤트가 진행되며 참여자를 위한 경품이 증정됐다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“악마였다, 사과 한 번도 없었다” ‘궁금한 이야기 Y’, 송하윤 학폭 정면 취재

2.

김정난, 냉장고 상태 경악..썩은 양파·유통기한 지난 재료 "촬영 그만"

3.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

4.

라이즈, 데뷔 2주년 소감 "만족하긴 일러, 즐기는 자가 일류"

5.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

연예 많이본뉴스
1.

“악마였다, 사과 한 번도 없었다” ‘궁금한 이야기 Y’, 송하윤 학폭 정면 취재

2.

김정난, 냉장고 상태 경악..썩은 양파·유통기한 지난 재료 "촬영 그만"

3.

곽도원, '음주운전 3년만 복귀' 결국 무산됐다..극단 측 "제작사 사정으로 변경"

4.

라이즈, 데뷔 2주년 소감 "만족하긴 일러, 즐기는 자가 일류"

5.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 와! 이게 무슨일이야. 김하성 애틀랜타 첫 타점이 역전 스리런 홈런

2.

역전 스리런포 폭발! 김하성 첫날 멀티히트 이어 결승 홈런, 이적 너무 잘했다...ATL 5-1 컵스

3.

'끝내기 악송구→147일만의 6위 추락' 23세 히트상품 어찌 탓하랴…15G 남도록 해결못한 약점이 문제 [SC포커스]

4.

"손흥민 사위 삼고 싶다" 콘테, SON만 사랑했다..."추락하는 기분, 힘들었고, 무너졌다" 토트넘 신성 고백

5.

나도 내 성적 나쁜 것 안다 → 그에게도 꿈 같은 순간이 왔다! '독립리그 출신' 한화 황영묵을 비춘 화려한 조명. "기회를 주시는 것에 감사합니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.