스포츠조선

현대차, 미국 소아암 환아에 희망 전달…현대 호프 온 휠스 27주년 기념행사 개최

기사입력 2025-09-04 17:33


현대차, 미국 소아암 환아에 희망 전달…현대 호프 온 휠스 27주년 기념…
◇현대 호프 온 휠스 27주년 기념행사에서 어린이 홍보대사와 관계자들이 단체 기념촬영을 하고 있다. 가운데를 중심으로 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장, 오른쪽은 랜디 파커 현대차 북미권역본부장, 왼쪽은 케빈 라일리 현대 호프 온 휠스 부의장.. 사진제공=현대차

현대자동차가 딜러와 함께 설립하고 후원하는 소아암 치료·연구 지원 비영리단체 '현대 호프 온 휠스(Hyundai Hope On Wheels)'가 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC 워싱턴 국립 대성당에서 27주년 기념행사를 열고, 내년부터 유럽과 인도에서도 프로그램을 시행해 더 많은 소아암 환아들에게 희망을 전달하겠다고 4일 밝혔다. 27주년 기념행사에는 현대차 관계자와 미국 주요 딜러를 비롯해 미국 의사협회 및 소아암 관련 단체 관계자, 소아암을 극복한 어린이들이 참석했다.

현대차에 따르면 9월 미국 소아암 인식의 달(National Childhood Cancer Awareness Month)을 맞아 진행된 행사는 현대 호프 온 휠스가 지난 27년간 지원해온 연구 성과를 조명하며 소아암 생존율 향상과 치료 기술 발전에 기여한 발자취를 되새기는 자리로 꾸며졌다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 "미국 암협회(American Cancer Society)에 따르면 2025년 기준 어린이 암 환자의 약 85%가 5년 이상 생존하고 있다"며 "이는 1975년 56%에 비해 크게 증가한 수치로, 지난 수십 년간 치료 기술의 발전이 만들어낸 중요한 진전"이라고 말했다. 이어 "현대 호프 온 휠스가 이러한 변화 속에서 어린 생명들을 돕는 데 함께할 수 있음에 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "내년에는 유럽과 인도로 활동 범위를 넓혀 더 많은 환아들에게 희망과 용기를 전할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

1998년 미국에서 시작된 현대 호프 온 휠스는 현대차 미국법인과 850개 이상의 미국딜러가 지원하는 비영리 단체다. 올해에만 미국에서 2,700만 달러 규모의 연구 및 프로그램 보조금을 지원했으며 누적 기부금은 2억 7700만 달러에 달한다.

올해부터는 캐나다와 멕시코에서도 각국의 현대차 법인과 딜러 네트워크를 통해 활동을 시작하며 북미 전역으로 프로그램이 확장됐다. 캐나다에서는 226개 딜러와 함께 290만 달러를 기부해 소아암 치료 연구를 지원하고, 내셔널하키리그(NHL®)와의 파트너십을 통해 단체 활동의 인지도를 높였다. 멕시코에서는 69만 4,000달러를 지원해 백혈병 환아 치료와 병원 장비 확충 등에 기여했다.

현대 호프 온 휠스는 기념행사 다음 날 워싱턴 DC에 위치한 미국 레이번 하원 의원회관(Rayburn House Office Building)에서 의회 리셉션을 열고 27년간의 활동 성과와 사회적 기여를 조명하는 특별 전시를 선보인다.제4회 생존자 서밋(Survivor Summit)을 개최해 소아암 치료 후 삶의 질 향상을 위한 지원 프로그램의 성과를 공유하고 치료 이후 지속적인 돌봄의 중요성을 강조하며 수혜자 및 관계 기관들과 향후 과제에 대해 논의한다.

현대 호프 온 휠스는 대표 행사인 '핸드프린트 세리머니(Handprint Ceremonies)'를 9월 한 달간 집중적으로 진행하고 기부금을 전달한다.행사는 환아, 의료진, 현대차 관계자들이 페인트를 묻힌 손도장을 현대차 차량에 찍으며 소아암 극복을 위한 연대와 희망의 메시지를 전하는 상징적인 자리다. 올해는 미국 국립 어린이 병원, 조지타운 대학 롬바르디 종합 암센터 등 전국 70여 곳에서 역대 최대 규모로 진행되며 기부금 수혜 기관은 이달 말 발표될 예정이다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

2.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

3.

'87세' 전원주, 1년 새 몰라보게 야윈 모습...네티즌 '건강 악화' 우려

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

MC몽, 이다인 저격에 “낄 데 껴, 너처럼 가족 버리는 짓 하겠니” 맞불[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이석훈, ♥미스코리아 출신 아내 공개 "연애 예능서 만나, 31세에 결혼"(전현무계획2)

2.

25세 조나단, 유튜브 수익 어마어마..장성규 깜짝 "이 정도 받고 있었냐!"(얼리어잡터)

3.

'87세' 전원주, 1년 새 몰라보게 야윈 모습...네티즌 '건강 악화' 우려

4.

윤은혜, 베복 '4대1 왕따설'만 N번째 해명..."편가르기 좀 그만"

5.

MC몽, 이다인 저격에 “낄 데 껴, 너처럼 가족 버리는 짓 하겠니” 맞불[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'139G 홈런 0이었는데…' 압도적 꼴찌 ATL 유격수 → 김하성 덕분에 확 달라졌다! [SC포커스]

2.

日 축구 눈물 펑펑 흘린다! 아스널서 쫓겨난 '월드글래스'…AC밀란 영입 타깃→메디컬서 탈락할 수도

3.

손흥민 없어 발생한 토트넘 심각 문제...10년 만에 이런 일이, '득점 1옵션' 부재

4.

염갈량이 생각한 LG의 '후치올' 이유는 '기다림' "문제점 지적이 아니라 해결책을 함께 찾고 기다려줬다"

5.

토트넘-레비 화장 '희대의 미스터리'...제대로 쓰지도 않을 손흥민 대체자, 왜 800억에 샀나? "UCL 등록 제외 결정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.