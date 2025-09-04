현대차, 미국 소아암 환아에 희망 전달…현대 호프 온 휠스 27주년 기념…

|
현대자동차가 딜러와 함께 설립하고 후원하는 소아암 치료·연구 지원 비영리단체 '현대 호프 온 휠스(Hyundai Hope On Wheels)'가 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC 워싱턴 국립 대성당에서 27주년 기념행사를 열고, 내년부터 유럽과 인도에서도 프로그램을 시행해 더 많은 소아암 환아들에게 희망을 전달하겠다고 4일 밝혔다. 27주년 기념행사에는 현대차 관계자와 미국 주요 딜러를 비롯해 미국 의사협회 및 소아암 관련 단체 관계자, 소아암을 극복한 어린이들이 참석했다.
1998년 미국에서 시작된 현대 호프 온 휠스는 현대차 미국법인과 850개 이상의 미국딜러가 지원하는 비영리 단체다. 올해에만 미국에서 2,700만 달러 규모의 연구 및 프로그램 보조금을 지원했으며 누적 기부금은 2억 7700만 달러에 달한다.
올해부터는 캐나다와 멕시코에서도 각국의 현대차 법인과 딜러 네트워크를 통해 활동을 시작하며 북미 전역으로 프로그램이 확장됐다. 캐나다에서는 226개 딜러와 함께 290만 달러를 기부해 소아암 치료 연구를 지원하고, 내셔널하키리그(NHL®)와의 파트너십을 통해 단체 활동의 인지도를 높였다. 멕시코에서는 69만 4,000달러를 지원해 백혈병 환아 치료와 병원 장비 확충 등에 기여했다.
현대 호프 온 휠스는 대표 행사인 '핸드프린트 세리머니(Handprint Ceremonies)'를 9월 한 달간 집중적으로 진행하고 기부금을 전달한다.행사는 환아, 의료진, 현대차 관계자들이 페인트를 묻힌 손도장을 현대차 차량에 찍으며 소아암 극복을 위한 연대와 희망의 메시지를 전하는 상징적인 자리다. 올해는 미국 국립 어린이 병원, 조지타운 대학 롬바르디 종합 암센터 등 전국 70여 곳에서 역대 최대 규모로 진행되며 기부금 수혜 기관은 이달 말 발표될 예정이다.
