스포츠조선

새벽 초인종 울린 범인, 알고 보니 '세상에서 가장 느린 침입자'

기사입력 2025-09-10 07:20


새벽 초인종 울린 범인, 알고 보니 '세상에서 가장 느린 침입자'
사진출처=빌트지

[스포츠조선 장종호 기자] 독일의 한 아파트에서 한밤중 초인종이 끊임없이 울려 주민들이 놀라 경찰까지 출동하는 소동이 벌어졌다.

하지만 진짜 범인은 다름 아닌 달팽이였다.

독일 매체 빌트지에 따르면, 바이에른주의 한 아파트에 사는 가족은 지난달 20일 새벽 0시 30분쯤 끊임없는 초인종 소리에 잠을 깼다.

30대 부부인 도미니크와 리사는 인터뷰에서 "보통 밤 10시 이후에는 방문객이 없다"며 "처음에는 동네 10대 아이들이 장난치는 줄 알았다"고 말했다.

그러나 집에 설치된 모션 감지기와 카메라에는 아무 움직임이 포착되지 않았다.

위층에 살던 친척도 같은 소음을 호소하며 전화를 걸어오자, 도미니크 가족은 점점 불안해졌다.

리사는 "계속 초인종은 울리는데 보이는 사람은 없었다. 집이 오래돼 삐걱거리는 소리까지 겹쳐 더 섬뜩했다"고 회상했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 마당과 계단, 지하실까지 수색했으나 침입자는 발견되지 않았다.


결국 가족들이 현관에 모였을 때, 남편 도미니크가 범인을 발견했다.

범인은 다름 아닌 달팽이였다. 아파트 현관문에 올라탄 달팽이가 미끄러지면서 센서를 자극해 초인종을 계속 울리게 한 것이다.

경찰은 달팽이를 조심스럽게 떼어내 근처 잔디밭에 풀어줬다.

현지 온라인 게시판에는 '세상에서 가장 느린 침입자', '반전이 기가 막힌다', '공포영화보다 더 무서웠을 듯' 등의 댓글이 게시됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

2.

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

3.

5대 얼짱 출신 이민정 “아빠 반대로 SM 데뷔 무산…사춘기엔 원숭이 닮았다 소리도”

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

2.

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

3.

5대 얼짱 출신 이민정 “아빠 반대로 SM 데뷔 무산…사춘기엔 원숭이 닮았다 소리도”

4.

임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

5.

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

스포츠 많이본뉴스
1.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

2.

'한화가 KBO 역사상 최초 완성하나' 156km 던지는 선발만 4명? 왜 결정했나

3.

한화, 다시 한 번 결단 내렸다…"정우주 선발→황준서 좌완 스페셜리스트로"

4.

'4477억 골리앗' 잡으러 간다! 이정후-채프먼-데버스 3인방 시즌은 이제 시작...SF 최근 15G 12승3패 1위

5.

'경기 제일 많이 남았는데…' 창원 NC-SSG전 취소 → 17일 평일 DH 편성…앤더슨vs신민혁 리매치 [창원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.