코레일관광개발·E-순환거버넌스, 'ESG 경영실천 강화' 업무협약 체결

기사입력 2025-09-10 14:39


코레일관광개발이 재자원사업 전문기업 E-순환거버넌스와 '전자폐기물 무상 수거·처리 업무협약(MOU)'을 체결했다고 10일 밝혔다.

코레일관광개발에 따르면 협약에 따라 코레일관광개발은 전자폐기물을 e-순환거버넌스에 인계하고, E-순환거버넌스는 이를 친환경적으로 재활용하여 자원순환을 실현할 계획이다. 양 기관은 불용물품 처리 비용 절감, 탄소 저감 및 자원순환 효과 확대, 공공기관으로서의 사회적 책임(CSR) 강화 등 실질적 성과를 기대하고 있다.

권백신 코레일관광개발 대표는 "업무협약은 환경을 보호하면서 사회적 책임을 실천하는 ESG 경영의 모범 사례가 될 것"이라며 "친환경 경영을 실천해 국민과 지역사회가 함께 성장하는 공공기관으로 나아가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com





