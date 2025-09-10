삼성전자판매, 안전보건경영시스템 국제표준 'ISO 45001' 획득

삼성전자판매가 산업통상자원부 산하 한국표준협회가 주관하는 안전보건경영시스템 국제표준 'ISO 45001' 인증을 획득했다.'ISO 45001'은 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 안전보건 관리에 대한 국제 표준으로, 산업재해와 질병을 줄이고 근로자의 안전과 건강에 대해 체계적인 관리 시스템을 갖춘 기업에 부여된다.
10일 삼성전자판매에 따르면 안전보견경영 환경 구축을 위해 전담 조직 운영과 지속적인 안전 문화 확산 활동을 진행해왔다. 전기 안전 점검, 자연재해 대응 매뉴얼 수립, 연 2회 비상 대피 훈련 등이다. 임직원을 대상으로는 금연·체지방 제로 캠페인, 계절별 건강 정보 제공, 안마의자 및 발마사지기 지원, 임직원 자립형 회전 대차 지원 등을 실시하며 건강증진과 근골격계 질환 예방에도 힘쓰고 있다. 삼성전자판매는 이런 성과를 바탕으로 사업장 내 위험 요인을 사전에 예측·예방하며 지속 가능 경영을 한층 강화해 나간다는 방침이다.
김영천 삼성전자판매 피플팀 상무는 "ISO 45001 인증 획득은 임직원과 고객의 안전을 최우선 가치로 삼는 삼성전자판매의 의지를 상징한다"며 "소비자에게 신뢰받는 기업으로 성장하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.