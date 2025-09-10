스포츠조선

아웃백, 콜키지 프리 혜택 '와인 프로모션' 선보여

기사입력 2025-09-10 16:41


아웃백 스테이크하우스(아웃백)가 2026년 2월 28일까지 콜키지 프리 혜택을 더한 'Angel's Pick, Your Pairing' 와인 프로모션을 진행한다.

10일 아웃백에 따르면 프로모션 와인은 호주의 와이너리 브랜드 '투핸즈'의 베스트 셀링 와인 '투핸즈 엔젤스 쉐어 쉬라즈'다. 기존 8만원 상당의 와인을 25% 할인된 6만원에 제공한다. 글라스 단위로 가볍게 즐기고 싶은 고객을 위해 잔으로 제공되는 와인을 1만2000원에 판매한다.

투핸즈 엔젤스 쉐어 쉬라즈는 글로벌 시장에서 영향력 있는 와인 전문지 '와인 스펙테이터(Wine Spectator)'에서 총 13번 세계 100대 와인으로 선정된 바 있는 제품이다. 베리류, 서양자두의 달콤하고 진한 아로마와 은은한 화이트 페퍼 향이 감도는 긴 여운을 느낄 수 있어, 풍미가 진한 아웃백 스테이크와 함께 곁들이기 좋다. 와인 프로모션가간 동안에는 행사 와인을 1병 이상 주문한 고객을 대상으로 '콜키지 프리(Corkage Free)' 혜택도 제공한다. 행사 와인 구매 후 제공되는 콜키지 프리 혜택을 통해 아웃백에서 판매하는 와인뿐 아니라, 아웃백의 다양한 메뉴를 고객이 직접 준비한 와인 및 주류와 함께 자유롭게 즐길 수 있어 더욱 만족도 높은 다이닝 경험을 완성할 수 있다.

아웃백 관계자는 "와인 프로모션은 콜키지 프리 혜택도 제공, 취향과 모임의 성격에 맞춘 특별한 미식 경험까지 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



