회복탄력성 주제 체험 프로그램 지원…명상 컨퍼런스 '밋마인드' 진행

기사입력 2025-09-10 17:28


회복탄력성 주제 체험 프로그램 지원…명상 컨퍼런스 '밋마인드' 진행

웰니스에 관심이 있는 현대인을 위한 명상 컨퍼런스가 열린다. 자신의 마음 속을 돌아보며 스스로를 돌볼 수 있는 자리다. 원불교 교정원 문화사회부와 원불교명상상담협회가 개최하는 2025 '밋마인드'(Meet Mind)다.

2025 밋 마인드는 9월 27일 서울시 동작구 소재의 원불교 소태산기념관에서 열린다. 지난 2023년 처음 시작해 올해로 3회째다. 원불교가 주최하고 문화체육관광부가 후원한다. '밋마인드'는 명상을 통해 현대인의 자기돌봄 역량을 강화하고 일상의 스트레스를 완화하며 건강한 관계 형성을 돕는 것을 주된 지향점으로 삼고 있다. 원불교에서 개최하지만 교인만이 아니라 명상에 관심을 가진 일반인들 모두를 대상으로 하는 참여형 프로그램이다.

올해는 '회복탄력성'을 주제로 5가지의 체험 프로그램을 준비하고 있다.국내 최초의 마음챙김 명상앱 '마보'(마음보기의 줄임말)를 운영하는 유정은 대표가 '내 안의 웅장한 산을 만나기'라는 주제로 기조연설을 진행한다. 엄기영 밝은 빛 태극권 원장이 진행하는 태극권 체험을 비롯해 문현석 마음연구소 대표의 미술치료 체험, 이정민 한국예술종합학교 교수의 AI 명상 체험 등 다양한 프로그램들도 체험할 수 있다. 역경이나 위기 상황에서도 이를 효과적으로 극복하고 더 나은 상태로 회복하는 능력을 의미하는 '회복탄력성'을 갖출 수 있도록 개인에게 맞는 명상법을 발견하고 일상 수행법을 배울 수 있는 기회를 제공할 예정이다. 명상 컨퍼런스 '밋마인드'를 통해 보다 많은 사람들과 명상의 평온함을 나누기 위해 참가비는 따로 받지 않는다. 행사 포스터에 포함된 QR코드를 통해 사전 접수를 받고 있다. 밋마인드의 자세한 내용은 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



