[경마]세계 각국과 함께한 국제 교류경주…마사회 "글로벌 경마 경쟁력 강…

마사회는 지난 6일 렛츠런파크 서울에서 펼쳐진 국제 교류 경주를 통해 한국 경마의 국제 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 경마시장에서의 위상을 더욱 확고히 했다고 밝혔다.
마사회는 올해 10개국 경마 시행체를 비롯한 해외 관련 기관들과의 교류경주를 통해 정보 공유와 협력 네트워크 구축을 목표로 다양한 노력을 기울여왔다. 상반기에는 서울에서 RWTIC(인도), HKJC(홍콩), CHIA(중국), 부산경남에서는 TCK(일본), NZTR(뉴질랜드), TJK(튀르키예)와 함께 국제 경주를 성공적으로 치렀으며, 하반기에는 서울에서 5개국의 교류경주가 이어졌다. 특히 지난 6일에 진행된 서울 제4경주부터 8경주까지는 JRA(일본), OSAF(남미), SPPL(싱가포르), RC-KZN(남아공), SLTC(말레이시아)가 각각 참여해 열띤 경주를 펼쳤다. 이를 통해 한국 경마의 운영 체계와 우수한 경주마 능력을 세계 각국 관계자들에게 선보이는 뜻깊은 자리가 되었다. 시상식에서는 각국 경마 관계자들이 시상자로 나서 우승 트로피를 전달하며, 국제적 경마 교류와 협력의 중요성을 재확인했다.
마사회 정기환 회장은 "이번 국제 교류경주를 계기로 한국 경마의 위상을 높이는 동시에 글로벌 시장에서 중요한 역할을 담당할 수 있는 발판을 마련했다"며 "앞으로도 경마의 품격을 제고하고 다양한 국가와의 협력을 통해 세계 무대에서 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
