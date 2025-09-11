스포츠조선

[경마]세계 각국과 함께한 국제 교류경주…마사회 "글로벌 경마 경쟁력 강화"

기사입력 2025-09-12 05:08


[경마]세계 각국과 함께한 국제 교류경주…마사회 "글로벌 경마 경쟁력 강…
◇사진제공=한국마사회

마사회는 지난 6일 렛츠런파크 서울에서 펼쳐진 국제 교류 경주를 통해 한국 경마의 국제 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 경마시장에서의 위상을 더욱 확고히 했다고 밝혔다.

마사회는 올해 10개국 경마 시행체를 비롯한 해외 관련 기관들과의 교류경주를 통해 정보 공유와 협력 네트워크 구축을 목표로 다양한 노력을 기울여왔다. 상반기에는 서울에서 RWTIC(인도), HKJC(홍콩), CHIA(중국), 부산경남에서는 TCK(일본), NZTR(뉴질랜드), TJK(튀르키예)와 함께 국제 경주를 성공적으로 치렀으며, 하반기에는 서울에서 5개국의 교류경주가 이어졌다. 특히 지난 6일에 진행된 서울 제4경주부터 8경주까지는 JRA(일본), OSAF(남미), SPPL(싱가포르), RC-KZN(남아공), SLTC(말레이시아)가 각각 참여해 열띤 경주를 펼쳤다. 이를 통해 한국 경마의 운영 체계와 우수한 경주마 능력을 세계 각국 관계자들에게 선보이는 뜻깊은 자리가 되었다. 시상식에서는 각국 경마 관계자들이 시상자로 나서 우승 트로피를 전달하며, 국제적 경마 교류와 협력의 중요성을 재확인했다.

이날 열린 경주에서는 '연승 축제'가 펼쳐지며 관중의 환호를 이끌었다. 총 5개 경주 가운데 4개 경주에서 연승마가 탄생했다. 특히, RC-KZN(남아공) 특별 경주에서는 '원펀치드래곤'이 4연승을 기록하며 강렬한 인상을 남겼다.

마사회 정기환 회장은 "이번 국제 교류경주를 계기로 한국 경마의 위상을 높이는 동시에 글로벌 시장에서 중요한 역할을 담당할 수 있는 발판을 마련했다"며 "앞으로도 경마의 품격을 제고하고 다양한 국가와의 협력을 통해 세계 무대에서 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, '미우새'서 돌연 母 사라진 이유 "극비리에 결혼 준비하느라"

2.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

3.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

4.

“너 아직도 약 먹지?” 이경규, 정신과 친구 만나 울컥

5.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, '미우새'서 돌연 母 사라진 이유 "극비리에 결혼 준비하느라"

2.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

3.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

4.

“너 아직도 약 먹지?” 이경규, 정신과 친구 만나 울컥

5.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'우리가 남이가?' 최형우에게 파란 모자 씌워준 강민호, '형님도 친정으로 돌아오시죠'[광주현장]

2.

LG 톨허스트, 한화전 안 보여준다! → 단, 1위 확정일 경우에만

3.

'정후야! 네가 가라 가을무대' 시즌 막판 최악의 부진에 빠진 뉴욕 메츠, 5연패+최근 10경기 7패. SF 자이언츠 등 떠밀고 있다

4.

"프로야구 선수가…" 김태형 직접 밝혔다, 왜 롯데 충격적 5연패 직후 그라운드에 다 남았나

5.

미국에 5골 먹힐뻔한 일본이 월드컵 우승? "16강조차 불투명" 자국 내 거센 비판 직면…감독은 여전히 '무한긍정'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.