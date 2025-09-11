[경륜]임채진-정종진 양강구도, 박건수 도전장? 하반기 눈여겨 볼 선수는

|
가을 레이스에 접어드는 경륜.
남은 4개월 간 선수들의 체력, 전략이 맞물려 뜨거운 레이스가 예상되고 있다. 등급별 판세가 서서히 윤곽을 드러내고 있는 가운데, 팬과 전문가들의 시선은 '가을 강자'가 누가 될지에 쏠리고 있다.
이 양강 구도 속에서 가장 큰 변수로 떠오른 건 신예 박건수(29기, S2, 김포)다. 상반기 담금질이 결실을 보며 연습 기록은 벌써 최상위권에 근접했다는 평가다. 적응기만 순조롭게 넘긴다면 임채빈과 정종진의 아성을 위협할 '복병'으로 급부상할 태세다. 팀 동료 김우겸(27기, S1, 김포)은 "박건수는 타고난 체격과 뛰어난 심폐 능력을 갖췄다. 연습 때 보여준 기량만 실전에서 잘 풀어낼 수 있다면 특선급 정상에 올라서는 것은 시간문제"라며 기대를 숨기지 않았다.
우수급에선 상반기 세 번의 대상경주에서 입상에 성공한 유태복(17기, S2, 김포)을 비롯해 원준오(28기, S2, 동서울), 김준철(28기, S1, 청주), 임재연(28기, S3, 동서울), 윤현구(22기, S3, 김포), 마민준(29기, A1, 부산), 현지운(28기, A1, 금정), 최동현(20기, S2, 김포)이 입상했다. 이 중 마민준과 현지운을 제외한 나머지 선수들이 특선급으로 승급했다. 현지운이 우수급 15위, 마민준이 25위로 나름 활약을 하고 있지만, 현재 우수급 10위권 내에는 특선급에서 강급된 선수들이 대세다.
특선급과 우수급을 계속 오가고 있는 강민성(28기, A1, 세종)도 주목할 만하다. 강민성은 올해 초 특선급으로 시즌을 시작했지만, 6경주 연속 6∼7위를 기록 우수급으로 특별강급되었다. 강급 이후 우수급에서 10경주에 출전하여 전 경주 입상에 성공했고, 하반기 다시 특선에 올랐다. 하지만 8월에 또 6경주 연속 6∼7위를 기록, 다시 우수급 무대에 서게 되었다. 지난 2분기 우수급에서 맹활약을 펼쳤던 만큼, 9월부터는 우수급 강자로 거듭날 전망이다.
예상지 최강경륜 설경석 편집장은 "정종진 입장에서는 박건수의 활약이 반가울 수밖에 없다. 지난 6월 왕중왕전에서 정종진, 공태민, 인치환, 박건수 4명의 김포팀 선수들이 출전, 정종진이 1위, 공태민이 3위를 했던 사례가 있기 때문이다. 박건수의 활약 여부가 특선급 판도를 흔들 핵심"이라고 지적했다.
