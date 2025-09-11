속눈썹 길다고 좋은 게 아니었다…가장 매력적인 길이는?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 가장 매력적인 속눈썹 길이가 연구를 통해 밝혀졌다.
그 결과, 속눈썹 길이가 눈 너비의 약 3분의 1일 때 건강과 매력 점수가 가장 높게 나타났다. 또한 속눈썹이 더 길수록 성적 개방성(성적 수용성)이 높게 평가되었지만, 건강과 매력 점수는 오히려 낮아지는 경향을 보였다.
파주히 교수는 "속눈썹 길이는 성적 수용성과 양의 상관관계를 가지며, 이는 긴 속눈썹이 일시적인 관계에 대한 개방성을 나타내는 신호일 수 있음을 시사한다"고 밝혔다. 이는 매력과 성적 인식이 서로 다르게 작용할 수 있다는 점을 보여주는 결과다.
반면, 짧은 속눈썹은 건강 문제나 노화의 징후로 인식될 수 있으며, 지나치게 긴 인조 속눈썹은 부자연스럽고 매력도가 떨어질 수 있다고 연구팀은 설명했다.
파주히 박사는 "속눈썹은 외부 오염, 과도한 증발, 공기 흐름에 의한 스트레스로부터 눈을 보호하는 기능을 진화적으로 갖추고 있으며, 건강 상태를 나타내는 지표로도 작용할 수 있다"고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com