스포츠조선

14시간 방학 숙제 '벼락치기' 초등학생 응급실행…호흡 이상·사지 마비 증상

기사입력 2025-09-11 11:01


14시간 방학 숙제 '벼락치기' 초등학생 응급실행…호흡 이상·사지 마비 …
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 11세 소년이 무려 14시간 동안 방학 숙제를 하다가 호흡 이상과 사지 마비 증상으로 병원에 실려갔다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 후난성 창사에 사는 초등학생 A는(11)는 지난 8월 26일 아침 8시부터 밤 10시까지 단 한 번도 쉬지 않고 여름방학 숙제를 몰아서 했다.

밤 11시쯤 부모가 이를 지적하자 A는 극심한 압박감과 긴장으로 인해 숨 가쁨, 어지럼증, 두통, 사지 마비 증세를 보였다.

특히 손가락은 신경 마비로 '갈퀴 모양(claw hand)'이 되어 펴지지 않았다.

부모는 즉시 아들을 병원으로 데려갔고, 의료진은 과호흡으로 인한 급성 호흡 질환으로 진단했다.

의사는 호흡 보조 마스크를 착용시켜 호흡 리듬을 안정시켰고 소년은 점차 증상이 완화됐다.

이 질환은 과도한 불안이나 흥분으로 인해 숨을 너무 빨리, 깊게 쉴 때 발생하며 가슴 압박감, 호흡 곤란, 어지럼증, 심계항진, 손발·입술·전신 마비를 동반할 수 있다. 심한 경우 전신 근육 경직이나 이른바 '갈퀴손(claw hands)' 증상까지 이어진다.

중국 창사중앙병원 소아응급실에 따르면, 8월 한 달 동안만 30명 이상의 청소년 환자가 비슷한 증상으로 내원했다. 이는 평소보다 10배 이상 많은 수치다. 원인으로는 학업에 대한 스트레스와 압박감이 큰 요인으로 꼽히지만, 정서적 흥분이 직접적인 촉발 요인이라는 분석이 나왔다.


또한 다툼, 시험 불안, 갑작스러운 놀람, 장시간 스마트폰 사용 등이 발병 계기로 알려졌다.

의료진은 "심할 경우 치명적일 수 있다"고 경고하며, 응급 시 환자를 진정시키고 종이봉투나 비닐봉지를 입과 코에 대고 호흡하게 하는 간단한 방법이 도움이 된다고 조언했다.

이번 사례는 중국 온라인에서 빠르게 확산됐다.

네티즌들은 "미리 좀 했으면 막판 벼락치기를 피할 수 있었을 것", "시간 관리의 중요성을 일깨워 주는 교훈", "아이들 숙제가 좀 많기는 하다. 안쓰럽다" 등의 반응을 내놓고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

