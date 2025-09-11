스포츠조선

보수 유튜버 총격 사망 '정치적 암살'…트럼프 "깊은 애도"

기사입력 2025-09-11 12:00


보수 유튜버 총격 사망 '정치적 암살'…트럼프 "깊은 애도"
찰리 커크(왼쪽)와 도널드 트럼프 대통령.  사진출처=인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 30대 보수 성향 유튜버가 총격으로 암살되자 도널드 트럼프 대통령이 애도했다.

ABC 뉴스 등 미국 매체들에 따르면 미국 청년운동단체 '터닝포인트 USA'(Turning Point USA)의 창립자이자 보수 유튜버 찰리 커크(31)가 11일(이하 현지시각) 정오쯤 유타밸리대학 행사 도중 총격을 받아 숨졌다.

사건 직후 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 "위대하고 전설적인 찰리 커크가 세상을 떠났다. 그는 미국 청년들의 마음을 가장 잘 이해한 인물이었으며, 모두에게 사랑과 존경을 받았다. 멜라니아와 나는 그의 아내 에리카와 가족에게 깊은 애도를 전한다"고 밝혔다.

유타주 스펜서 콕스 주지사는 이번 사건을 '정치적 암살'로 규정했다.

현지 경찰과 FBI에 따르면, 총격범은 여전히 수배 중이며 수사가 진행 중이다. CCTV에는 검은 옷을 입은 인물이 멀리서, 혹은 지붕에서 사격한 것으로 추정됐다.

유타주 경찰은 사건 직후 용의자 2명을 체포했지만 조사 후 모두 석방했다. 현재까지 두 사람은 범행과 관련이 없는 것으로 확인됐다.

총탄은 행사 연단에 있던 커크를 맞혔고, 그는 경호원들의 보호 속에 즉시 현장에서 이송됐지만 끝내 숨졌다.

찰리 커크는 트럼프 대통령의 측근으로 분류되는 인물로 '트럼프의 막후 조언자(Trump whisperer)'로 불렸다.


그는 행정부 인사 검증 과정에 깊이 관여하며 보수 청년운동을 이끌어왔다.

한 목격자는 당시 상황에 대해 "처음에는 폭죽인 줄 알았다가 곧 모두 몸을 숙였다. 이후 커크가 피를 흘리는 것을 보았다"고 전했다.

JD 밴스 부통령은 "그는 진정으로 좋은 사람이자 젊은 아버지였다"며 애도를 표했고, 콕스 주지사는 "폭력은 우리 사회에 설 자리가 없다. 모든 정치 성향을 떠나 이번 사건을 규탄해야 한다"고 강조했다.

연방수사국(FBI)과 주류·총기·폭발물단속국(ATF)은 합동 수사에 착수했으며, 수사 당국은 "현재 모든 단서를 추적하고 있다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

